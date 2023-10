Des enseignants pour le changement ! — Problèmes mondiaux

Crédit : L’éducation ne peut pas attendre

BONN, Allemagne, 4 oct (IPS) – Une fois par an, le 5 octobre, nous célébrons Journée mondiale des enseignants. Pourquoi est-il si important de s’intéresser de plus près au métier d’enseignant ? Qu’y a-t-il de si spécial dans le fait d’être enseignant de nos jours ?

La Journée mondiale des enseignants est une journée internationale créée pour attirer l’attention du public sur le travail des enseignants. La journée a été créée en 1994, en commémoration de la signature de la « Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition des enseignants » en 1966, qui visait à « apprécier, évaluer et améliorer les éducateurs du monde » et à fournir un opportunité mondiale d’examiner les questions liées aux enseignants et à l’enseignement (voir Wikipédia, The Free Encyclopledia, Journée mondiale des enseignants).

Grâce à des critères concernant les droits et responsabilités des enseignants, des normes pour leur préparation à l’entrée dans la profession ainsi que leur formation continue et leur emploi, leur profession a attiré l’attention internationale. Cela est dû au fait que les conditions d’enseignement et d’apprentissage sont partout les plus importantes pour le développement des élèves et des étudiants.

Dr. Heike KuhnL’éducation est également au cœur de l’Agenda 2030 pour le développement durable avec un objectif autonome : l’ODD 4 exige une éducation de qualité inclusive et équitable et des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous. Avec un objectif particulier, l’ODD se concentre sur les enseignants, affirmant que d’ici 2030, il sera nécessaire d’augmenter considérablement l’offre d’enseignants qualifiés, notamment grâce à la coopération internationale pour la formation des enseignants dans les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement. (ODD 4c). L’Agenda 2030 a été signé en 2015 à New York, mais que s’est-il passé jusqu’à présent pour atteindre cet objectif ?

Une attention particulière a été accordée aux enseignants pendant la Sommet des Nations Unies pour transformer l’éducation le 19 septembre 2022, avec des recommandations pertinentes affirmant que l’enseignement doit être une profession attrayante et reconnue, en tenant compte du fait que les enseignants ont besoin d’autonomie, de conditions de travail décentes, de soutien et de possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

Pourtant, un an plus tard, la réalité est assez décevante comme le montre le thème de la Journée mondiale des enseignants 2023 : «Les enseignants dont nous avons besoin pour l’éducation que nous voulons : l’impératif mondial d’inverser la pénurie d’enseignants».

Comment se fait-il que cette profession ait souffert d’attrition ? Depuis des décennies, le secteur de l’éducation souffre d’un sous-financement chronique. Déjà en 2016, l’analyse des données de l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) estimait que pour atteindre les cibles des ODD d’ici 2030, près de 69 millions d’enseignants supplémentaires étaient nécessaires. Les estimations les plus récentes de l’UNESCO et du Teacher Task Force (TTF) confirment aujourd’hui ce chiffre, révélant que rien que dans l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud, 24 millions d’enseignants supplémentaires sont nécessaires.

Alors, quelles en sont les causes profondes et que faut-il faire ? À commencer par les raisons les plus importantes : la pandémie de COVID 19 et ses longues fermetures d’écoles ont encore aggravé une situation déjà désastreuse. Devenir enseignant n’est tout simplement plus attrayant : enseigner à de nombreux élèves, regroupés dans des classes surpeuplées dans des bâtiments mal entretenus et ne pas être raisonnablement payé pour un travail pédagogique souvent exhaustif, n’est pas incitatif pour cette profession ambitieuse.

Désillusionnés par ces conditions de travail, les enseignants quittent leur pays pour des emplois mieux rémunérés dans d’autres régions (par exemple, des enseignants des Caraïbes s’installent aux États-Unis) ou – pire encore – quittent leur métier d’enseignant pour exercer d’autres emplois.

Alors que les enfants abandonnent l’école à cause des guerres, des conflits ou de la crise climatique actuelle, les enseignants sont constamment confrontés à de nouveaux défis, leur santé mentale est aussi menacée que celle de leurs élèves. Et comment un enfant traumatisé par la guerre et la fuite, vivant dans des camps de réfugiés surpeuplés, peut-il se concentrer sur les matières scolaires ? Et quel défi pour les enseignants qui ont peut-être vécu des expériences similaires mais qui tentent néanmoins de transmettre de l’espoir et de la structure ainsi qu’un peu de vie normale aux enfants de leurs cours.

Alors, qu’est-ce qu’enseigner ? Il s’agit d’apprendre et de changer de mentalité. Les enseignants peuvent responsabiliser les enfants de tous sexes, ouvrir des perspectives de vie et donc susciter des changements chez des millions de jeunes élèves. Les enseignantes sont souvent des modèles pour les filles, transmettant l’estime de soi et remettant en question les normes de genre néfastes. Les enseignants peuvent enseigner les compétences vertes qui sont si nécessaires de nos jours, alors que nous faisons les premiers pas, trébuchant parfois sur notre chemin vers une économie verte, n’exploitant plus notre planète.

Laissez-moi vous demander : vous souvenez-vous du moment où un enseignant vous a donné du pouvoir et a cru en vous ? J’espère que c’est le cas et que vous pourrez expérimenter le pouvoir et l’impact sur votre vie.

C’est exactement pourquoi nous avons besoin de toute urgence d’enseignants qualifiés, partout. L’éducation est un droit humain qui ne doit plus être un privilège réservé à quelques personnes, mais une opportunité pour tous – y compris les possibilités de la numérisation et de l’IA. Tous les enfants et apprenants le méritent. Et nous avons besoin d’enseignants qui inspirent tous les êtres humains et les laissent s’épanouir afin de restaurer et de sauver la planète.

Dans mon pays, l’Allemagne, il y a un dicton : un professeur est bien plus important que deux livres. Je crois fermement que c’est vrai.

Dr Heike Kuhn est chef de division au ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, Bonn, Allemagne, co-président du groupe de travail sur les enseignants (avec l’Afrique du Sud), https://teachertaskforce.org/

Co-Président du Comité Exécutif de l’ECW (avec la Norvège), https://educationcannotwait.org/

