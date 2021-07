Des enseignants organisent des cours dans des parcs pour les élèves défavorisés du Gujarat

Nos vies ont pris un tournant complet après la pandémie de COVID-19 l’année dernière. Les perturbations causées par le virus ont non seulement eu un impact sur l’infrastructure médicale, mais elles ont complètement changé notre façon de vivre au quotidien. Les gens ont dû déménager pour travailler à domicile et même les écoles et les collèges ont adopté la méthode en ligne pour leurs cours pendant le verrouillage.

Alors que la précaution était très nécessaire pour arrêter la propagation du virus, ce nouveau passage aux cours en ligne a apporté son lot de difficultés pour les étudiants, en particulier les plus défavorisés. La gestion d’un téléphone, d’un ordinateur portable et d’Internet pour les cours en ligne n’était pas possible pour tous les élèves et beaucoup ont été contraints d’abandonner l’école. Si la situation s’est améliorée après la baisse du nombre de cas, il reste encore du temps avant que les élèves ne retournent en classe.

Aujourd’hui, un groupe d’enseignants d’Ahmedabad dans le Gujarat organise des cours physiques dans divers parcs pour les élèves défavorisés, a rapporté l’ANI.

Gujarat | Les enseignants organisent des cours pour les élèves défavorisés dans divers parcs d’Ahmedabad. « La plupart de nos étudiants n’ont pas accès aux smartphones. Auparavant, nous leur enseignions à leurs chawls, mais en raison de la congestion, nous avons opté pour des espaces ouverts comme celui-ci », explique un directeur du gouvernement. pic.twitter.com/X94DSneF9q– ANI (@ANI) 19 juillet 2021

« C’est une bien meilleure alternative que d’enseigner chez eux ou virtuellement. Nous interagissons quotidiennement avec les élèves et nous sommes tous très heureux maintenant », ajoute Ruchita Shah, directrice d’une école gouvernementale. pic.twitter.com/Wy58DAKpJA– ANI (@ANI) 19 juillet 2021

Parlant de cette initiative consistant à organiser des cours dans les parcs, Ruchita Shah, directrice d’une école gouvernementale, a déclaré que la plupart de ces enfants n’avaient pas accès à des smartphones ou à Internet pour les cours. ouvert.

Initialement, les enseignants se rendaient aux chawls des élèves mais après avoir fait face au problème de la congestion, les parcs ont été choisis comme lieu de ces classes spéciales.

Les enseignants préfèrent également cette méthode aux cours en ligne, car ils ont la possibilité de parler et d’interagir avec les étudiants quotidiennement. Cependant, convaincre les parents d’envoyer leur école suivre des cours dans le parc n’a pas été facile pour les enseignants. De nombreux parents étaient préoccupés par la sécurité de leurs enfants, mais après la persuasion des enseignants, ils ont finalement accepté.

L’initiative a lentement pris de l’ampleur et alors qu’elle était à l’origine destinée aux étudiants qui avaient du mal à accéder aux cours en ligne, ces cours de parc ont reçu une réponse écrasante de la part des gens et d’autres enfants ont également rejoint.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici