Des enseignants aux serveurs : les industries qui n’ont pas rebondi après la pandémie – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

New-York (CNN) — Les économistes surveillent de près les rapports mensuels sur l’emploi aux États-Unis à la recherche de signes de fissures sur le marché du travail qui pourraient offrir des indices sur le moment où une récession pourrait commencer. Mais leurs prévisions ont été testées mois après mois avec des gains plus forts que prévu.

Le rapport sur l’emploi du mois dernier n’a pas fait exception.

Les employeurs ont ajouté 339 000 nouveaux emplois en mai, écrasant les 190 000 gains d’emplois prédits par les économistes.

Les employeurs embauchent régulièrement plus de travailleurs chaque mois depuis janvier 2021. Cela s’est produit alors que de plus en plus de secteurs de l’économie ont rouvert progressivement après des mois de fermeture.

En 2021, les employeurs ont ajouté en moyenne 606 000 emplois par mois. Ces gains se sont un peu stabilisés en 2022, les employeurs créant en moyenne 399 000 emplois chaque mois. Ce chiffre a continué de baisser cette année, mais il est toujours impressionnant à 314 000 gains mensuels moyens.

Au total, 3,7 millions de personnes de plus travaillaient le mois dernier qu’en février 2020, avant que la pandémie ne provoque des perturbations majeures dans l’économie américaine.

Alors que de nombreuses industries comme le transport et l’entreposage ont récupéré tous leurs travailleurs – et plus encore – certaines industries ont encore du mal à récupérer tous les travailleurs qu’elles ont perdus en raison de la pandémie.

Les industries qui manquent de main-d’œuvre

Il existe quatre grands secteurs de l’économie qui emploient moins de travailleurs qu’avant la pandémie.

Les loisirs et l’hôtellerie connaissent la plus grande pénurie de travailleurs, en baisse de 349 000 personnes, soit 2 % de la main-d’œuvre totale avant la pandémie.

Au plus fort de la pandémie, les travailleurs des loisirs et de l’hôtellerie ont subi le plus de licenciements dans toutes les industries, car les sites ont fermé pendant les fermetures. Mais même lorsque les restaurants, les bars et les espaces de divertissement ont été autorisés à rouvrir et que les gens ont lentement recommencé à voyager, les travailleurs n’ont pas sauté sur l’occasion pour retrouver leur ancien emploi.

Au lieu de cela, les gens ont trouvé des emplois dans différentes industries qui payaient plus et réduisaient leur exposition aux gens, a déclaré Jim McCoy, vice-président senior des solutions de talents pour ManpowerGroup, une importante société de recrutement.

« Nous avons vu une grande conversion des personnes travaillant dans les restaurants pour aller travailler depuis leur domicile », a déclaré McCoy. Beaucoup de ces travailleurs ont trouvé des emplois à distance pour les centres d’appels et sont restés fidèles à ces emplois depuis, a-t-il ajouté.

Les emplois gouvernementaux souffrent de la deuxième plus grande pénurie de travailleurs.

Le secteur couvre un large éventail d’emplois, y compris les travailleurs de l’assainissement et des services postaux. Mais au sein de cette industrie, la majeure partie de la pénurie de main-d’œuvre provient des enseignants des écoles publiques.

Il y avait 118 000 enseignants des écoles publiques de moins à travers le pays le mois dernier par rapport à février 2020, selon les données du Bureau of Labor Statistics.

Comme les travailleurs des loisirs et de l’hôtellerie, de nombreux enseignants ont quitté leur emploi par crainte que cela ne les expose à un risque plus élevé de contracter Covid.

« Nous ne voyons pas les gens revenir sur le marché du travail assez rapidement comme ils le sont dans d’autres secteurs pour récupérer certains de ces emplois », a déclaré McCoy à CNN. Malgré la pénurie, les emplois dans l’enseignement public ont été beaucoup plus lents à augmenter les salaires que les autres industries, probablement en raison des contraintes budgétaires des États et des collectivités locales.

Mais cela a commencé à changer récemment.

« Nous voyons des preuves au cours de la dernière année et demie que les districts scolaires et les collèges ont fait des progrès en termes de gains salariaux pour suivre le coût de la vie de leurs employés », a déclaré McCoy.

The-CNN-Wire & © 2023 Cable News Network, Inc., une société Time Warner. Tous les droits sont réservés.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception