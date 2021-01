Presque tous les matins de la semaine, Valentin Vivar se blottit dans son lit à côté de sa sœur aînée, Araceli, et allume l’une de ses émissions de télévision préférées. Le programme d’une heure, « Apprenons NYC!», N’est pas un tarif enfant typique. Valentin, 5 ans, regarde les éducateurs des écoles publiques de New York enseigner les mathématiques et les sciences, chanter des chansons et emmener les téléspectateurs faire des excursions virtuelles dans des jardins botaniques et des spectacles de danse. Araceli, 17 ans, est là pour aider. Après que la pandémie de coronavirus a fermé leurs écoles en mars, les frères et sœurs ont suivi des cours virtuels depuis leur appartement dans le Queens sur l’iPhone d’Araceli. Leurs parents ne pouvaient pas se permettre un autre appareil et leur fréquentation en classe était sporadique car parfois les deux allaient à l’école en même temps. Valentin, qui avait besoin d’orthophonie, manquait de conversations avec ses camarades de classe et avait du mal à prononcer les mots. Puis un enseignant leur a parlé du programme de télévision et Valentin a été accro. Il a sondé des lettres et des mots et a noué des liens solides avec les professeurs qu’il a vus à l’écran.

Maintenant, Valentin « veut lire des livres par lui-même, et il écrit de nouveaux mots », a déclaré Araceli. «J’aime vraiment le voir apprendre et grandir.» Dans tout le pays, des éducateurs et des chaînes de télévision locales se sont associés pour aider les enseignants à faire leurs débuts dans les émissions et à faire participer les enfants qui sont coincés dans le marasme de l’enseignement à distance. L’idée – en quelque sorte un retour aux débuts de la télévision publique – a complété les cours en ligne pour certaines familles et joue un rôle plus critique: atteindre les étudiants qui, sans accès Internet fiable ni ordinateur portable à la maison, ont été laissés pour compte. Dans certains endroits, les programmes sont diffusés le week-end ou après l’école. Ailleurs, les districts ont prévu du temps pour le regarder pendant la journée scolaire. À New York, le programme est diffusé tous les jours de la semaine sur une chaîne de télévision publique faisant partie d’un réseau de stations PBS travaillant avec les districts scolaires. Les stations Fox de plusieurs villes diffusent également des leçons pour les enseignants, grâce à Melinda Spaulding Chevalier, une résidente de Houston et ancienne présentatrice de nouvelles télévisées qui a pensé au concept en mars. Elle a lancé un programme quotidien mettant en vedette des enseignants à son ancien patron, D’Artagnan Bebel, directeur général de la station Fox de Houston. Il était dedans.

Moins de deux semaines plus tard, des éducateurs locaux étaient à l’antenne, donnant des leçons condensées pendant une heure.

Le concept s’est rapidement étendu aux stations Fox de Chicago, San Francisco et Washington, qui se sont toutes jointes aux districts scolaires locaux ou aux syndicats d’enseignants pour mettre les enseignants à la télévision. (L’initiative a pris fin à Houston et à Washington après le printemps, mais est toujours diffusée tous les jours de la semaine à San Francisco et le samedi à Chicago.) À Houston, 37 000 personnes en moyenne ont regardé le programme chaque fois qu’il a été diffusé au printemps, et environ 2 200 personnes ont regardé la version de San Francisco chaque jour cet automne, selon les chaînes de télévision. « Nous enseignons toujours», Selon Nielsen, la version Chicago du programme, qui a débuté en mai, atteint 50 000 foyers de la région chaque week-end. «Nous ne résolvons pas la fracture numérique, mais d’après mon expérience avec la connexion personnelle d’entrer dans la cuisine ou le salon d’un spectateur, j’ai senti que cela pourrait être un moyen plus immédiat d’aider à combler le fossé», a déclaré Mme Spaulding Chevalier. «Nous leur faisons savoir qu’ils n’ont pas été oubliés.» Le fossé en matière d’éducation entre les familles qui peuvent se permettre des ordinateurs portables et des signaux Wi-Fi puissants et ceux qui ne le peuvent pas a été bien documenté et affecte souvent les zones rurales et les communautés de couleur. En 2018, 15 à 16 millions d’étudiants n’avaient pas d’appareil adéquat ou de connexion Internet fiable à la maison, selon un rapport de Common Sense Media, un groupe de défense des enfants et d’évaluation des médias qui reçoit les frais de licence des fournisseurs Internet qui diffusent son contenu. L’écart entre les nantis et les démunis a été exacerbé par les fermetures d’écoles. Pas plus tard qu’en octobre, au moins des milliers d’étudiants aux États-Unis n’étaient toujours pas en mesure de rejoindre des salles de classe éloignées parce qu’ils n’avaient pas accès à un ordinateur portable. Mais on estime que 96% des Américains ont un téléviseur en état de marche, selon Nielsen. La sœur de Mme Spaulding Chevalier, Tamika Spaulding, qui produit la version Chicago du programme avec son amie Katherine O’Brien, a déclaré avoir agi avec urgence. «Il existe de nombreux plans pour remédier à la fracture numérique, mais ils ont des plans de déploiement sur quatre ans», a déclaré Mme Spaulding. «Alors, que faites-vous pour l’élève aujourd’hui, en ce moment, qui ne reçoit tout simplement pas de contenu éducatif?»