Des enregistrements divulgués aux médias révèlent que le gouvernement bolivien du coup d’État complotait pour renverser la perte des élections de 2020 avec l’aide de mercenaires américains

Anez a pris le pouvoir en Bolivie en novembre 2019, après que des manifestations de masse soutenues par l’armée et la police du pays ont forcé Evo Morales à fuir le pays plutôt que de continuer à gouverner pour un quatrième mandat présidentiel après avoir remporté les élections. Les protestations ont été déclenchées par des allégations de fraude électorale, qui ont été promues par l’Organisation des États américains et se sont par la suite avérées sans fondement.

Le nouveau gouvernement a utilisé la force pour réprimer les dissidents du parti de gauche Mouvement vers le socialisme (MAS) de Morales et a fait un virage à droite. Il a également retardé à plusieurs reprises la tenue d’une nouvelle élection, qui était censée être l’objectif principal de la présidence par intérim d’Anez.

Sous la pression des manifestations de masse, elle a finalement accepté de tenir le scrutin l’automne dernier. Le candidat du MAS, Luis Arce, qui a été ministre de l’Économie de Morales, l’a remporté écrasante, évitant un second tour en obtenant 55,1% des voix. Anez elle-même est arrivée loin quatrième.

Alors qu’Arce célébrait sa victoire, Anez et ses ministres préparaient un deuxième coup d’État, qui leur permettrait de renverser la volonté du peuple bolivien, a rapporté jeudi Intercept, citant des enregistrements de conversations et d’échanges d’e-mails détaillant le complot.

Les personnalités clés du plan étaient Luis Fernando Lopez, qui a été ministre de la Défense d’Anez, et Joe Pereira, un ancien administrateur civil de l’armée américaine, selon le rapport. Pereira était censé recruter des mercenaires aux États-Unis et les aider à se rendre en Bolivie. Là, ils allaient joindre leurs forces aux troupes militaires d’élite de l’armée bolivienne, aux unités de police et aux groupes d’autodéfense de droite pour écraser les partisans du MAS.

« Je peux obtenir jusqu’à 10 000 hommes sans problème » Pereira s’est vanté d’une prétendue conversation. « Toutes les forces spéciales. Je peux également amener environ 350 personnes que nous appelons LEP, Law Enforcement Professionals, pour guider la police.

S’il y a autre chose dont j’ai besoin, je les ferai venir en civil, comme s’ils étaient des photographes, des pasteurs, des médecins, des touristes.

Le nombre de troupes semble être une vantardise de la part de Pereira. L’un des recruteurs basés aux États-Unis vers qui il s’est tourné pour obtenir de l’aide a déclaré à Intercept qu’un « ne pourrait pas avoir 10 000 personnes même si Blackwater était de retour dans les affaires et retournait en Irak. » Mais les échanges d’e-mails indiquent que la planification était à un stade avancé et qu’au moins 250 entrepreneurs étaient prêts à participer au «projet bolivien», avant qu’il ne soit annulé.

Du côté bolivien, les autorités disposaient de trois avions de transport Hercules C-130 qui pouvaient transporter par avion les armes de location et leurs armes depuis les États-Unis. Pereira a dit qu’il voulait « récupérer du personnel dans le Southern Command à Homestead Air Force Base à Miami. » Deux sources militaires américaines ont déclaré à Intercept que le commandement des opérations spéciales américaines était au courant du complot de coup d’État, mais une source a déclaré que « personne ne les a vraiment pris au sérieux. »

Certains détails des conversations correspondaient de très près aux affirmations de Morales début novembre. Il a accusé le général Sergio Orellana, qui a été nommé commandant des forces armées boliviennes par Anez, d’avoir fait pression sur d’autres hauts gradés de l’armée pour qu’ils lancent une junte militaire pour empêcher une présidence d’Acre. Lopez a assuré aux co-conspirateurs qu’Orellana était prête à initier « l’opération militaire » contre le MAS.

Les plans n’ont jamais été mis en œuvre. Lopez n’a apparemment pas pu obtenir le soutien d’un nombre suffisant de commandants militaires et s’est brouillé avec le ministre de l’Intérieur de l’époque, Arturo Murillo, qui était en charge de la police. Le général Orellana et les deux ministres faisaient partie des membres de l’administration Anez qui ont fui la Bolivie après la victoire d’Arce et avant son investiture.

Murillo a été arrêté par le FBI le mois dernier. Il est soupçonné d’avoir accepté un pot-de-vin pour signer un contrat de fourniture de gaz lacrymogène auprès d’une entreprise basée en Floride à un prix gonflé.

Anez a été arrêtée et accusée de crimes liés à la façon dont elle a pris le pouvoir en Bolivie. Pereira est également détenu dans une prison bolivienne en attendant son procès pour fraude.

The Intercept pense qu’il était hautement improbable que le complot ait reçu l’approbation ou le soutien tacite du gouvernement américain. Cela semble plus proche par nature de la tentative de renversement du gouvernement vénézuélien, qui impliquait la société de sécurité privée Silvercorp USA.

L’incursion de mercenaires américains, qui a eu lieu en mai 2020, s’est soldée par un échec humiliant et a été surnommée avec mépris par certains médias « invasion de la baie des porcelets », faisant référence à l’invasion ratée de Cuba par la CIA en 1961.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !