Des enquêteurs russes font une descente au domicile de la fille de l’ancien patron de Poutine

MOSCOU –

Mercredi, des enquêteurs russes ont fait une descente au domicile de Ksenia Sobchak, la fille glamour de l’ancien patron du président russe Vladimir Poutine, dans un geste qui a provoqué une onde de choc sur la scène politique du pays.

Sobchak, une star de la télévision de 40 ans, a souvent critiqué Poutine, mais de nombreuses personnalités de l’opposition russe l’ont accusée de servir l’agenda du Kremlin. En 2018, elle est devenue une candidate libérale à l’élection présidentielle russe, terminant quatrième avec environ 1,7 % des voix dans ce que ses détracteurs ont décrit comme un effort du Kremlin pour ajouter un vernis démocratique à la réélection radicale de Poutine.

Les enquêteurs ont déclaré que la perquisition dans la maison de luxe de Sobtchak dans une prestigieuse banlieue de Moscou faisait partie d’une enquête sur des actes répréhensibles présumés de son directeur des médias, Kirill Sukhanov, qui a été arrêté pour extorsion.

Sobtchak a rejeté mardi les accusations portées contre Soukhanov comme « des divagations et des bêtises » et a décrit son arrestation comme faisant partie des efforts des autorités pour étouffer les médias indépendants.

Les agences de presse d’État Tass et RIA-Novosti ont déclaré que Sobtchak avait fui la Russie. Tass a affirmé qu’elle avait acheté des billets pour Dubaï et la Turquie pour tromper les autorités, mais qu’elle est finalement partie pour la Biélorussie, d’où elle a déménagé en Lituanie. Les rapports affirmaient que les enquêteurs soupçonnaient Sobtchak d’être impliquée dans le stratagème d’extorsion avec son directeur des médias et alléguaient qu’un mandat d’arrêt avait été délivré contre elle.

Les affirmations n’ont pas pu être confirmées de manière indépendante. Sobchak n’a pas commenté les allégations et on ne sait pas où elle se trouve.

Sobchak a de nombreux contacts parmi les riches et les puissants de Russie, et la perquisition de sa maison a dominé l’actualité nationale.

Sergei Markov, un analyste politique pro-Kremlin, a fait valoir que le raid a envoyé un signal aux membres de l’élite russe que tous les paris sont ouverts.

“S’ils peuvent arrêter la fille du patron de Poutine… cela signifie qu’il n’y a pas d’intouchables”, a écrit Markov dans un commentaire. “Pour certains membres des élites, un mandat d’arrêt contre Sobchak est un signe flamboyant dans le ciel.”

Sobchak est la fille d’Anatoly Sobchak, un maire libéral de Saint-Pétersbourg dont Poutine a été député dans les années 1990.

Sobchak compte 9,4 millions d’abonnés sur Instagram, et son glamour, son esprit vif et ses manières provocantes l’ont rendue à la fois aimée et détestée.

Elle s’est d’abord fait connaître en tant que mondaine à la mode et star de la télé-réalité et était autrefois surnommée la “Paris Hilton russe”, mais a ensuite cherché à se débarrasser de son image gâtée et arrogante.

Sobchak s’est impliquée dans la politique lorsqu’elle a rejoint les manifestations massives à Moscou contre Poutine en 2011-2012, puis s’est réinventée en tant que journaliste de télévision sérieuse et militante de l’opposition.

Sobchak a nié avoir servi l’agenda du Kremlin en se présentant comme challenger de Poutine en 2018. Mais le chef de l’opposition Alexei Navalny l’a dénoncée pour avoir discrédité l’opposition en rejoignant la course, affirmant qu’elle était une “parodie d’une candidate libérale” et son implication dans le campagne a aidé le Kremlin à jeter l’opposition sous un jour négatif.