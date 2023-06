Des enquêteurs français perquisitionnent les bureaux des organisateurs des JO de Paris dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de corruption

PARIS (AP) – Des enquêteurs français ont perquisitionné mardi le siège des organisateurs des Jeux olympiques de Paris dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de corruption, selon le parquet national financier.

Le comité d’organisation de Paris a indiqué dans un communiqué qu’une perquisition était en cours à son siège de la banlieue de Saint-Denis, et que « Paris 2024 coopère avec les enquêteurs pour faciliter leurs investigations ». Il ne commenterait pas davantage.

Paris devient le troisième organisateur consécutif des Jeux d’été impliqué dans des enquêtes menées par les autorités anti-corruption dans la capitale française.

Les allégations d’achat de votes liées aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016 et aux Jeux de Tokyo en 2020 avaient précédemment retiré plusieurs membres du Comité international olympique de cette organisation.

Un responsable du parquet financier a déclaré mardi que les perquisitions étaient liées à deux enquêtes préliminaires liées aux JO de Paris qui n’avaient pas été rendues publiques auparavant. Le fonctionnaire n’était pas autorisé à être nommé publiquement conformément à la politique du bureau du procureur.

L’une des enquêtes a été ouverte en 2017 – l’année où Paris a été choisi par le CIO comme hôte de 2024 – sur des soupçons de détournement de fonds publics et de favoritisme, et des inquiétudes concernant un contrat non précisé conclu par les organisateurs parisiens, a indiqué le bureau du procureur.

L’autre a été ouvert en 2022 suite à un audit de l’Agence française de lutte contre la corruption. Le parquet a indiqué que cette affaire vise des soupçons de conflit d’intérêts et de favoritisme impliquant plusieurs contrats conclus entre le comité d’organisation et Solideo, la société en charge des installations olympiques.

Les Jeux olympiques de Paris sont prévus du 26 juillet au 26 août. 11, 2024.

Les raids se sont déroulés au moment même où la commission exécutive du CIO entamait une réunion de deux jours à Lausanne, en Suisse, dans l’espoir de féliciter les organisateurs parisiens pour leurs progrès.

Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré aux journalistes lundi matin que la réunion « sera bien sûr à Paris, où nous avons de bonnes nouvelles après la visite de la mission de coordination et après ma visite en France, au président Macron, ainsi qu’au comité d’organisation ».

Le CIO a déclaré qu’il prévoyait de publier mardi une déclaration sur les raids à Paris avant un point de presse en ligne précédemment prévu une fois sa réunion close pour la journée.

___

AP Olympics : https://apnews.com/hub/2024-paris-olympic-games et https://twitter.com/AP_Sports

The Associated Press