Des enquêteurs font une descente dans la police de Séoul suite à une vague de foule meurtrière

L’agence nationale a déclaré que des membres de son unité spéciale d’enquête récupéraient des documents et d’autres documents de l’Agence de la police métropolitaine de Séoul et du poste de police, du bureau de district, des pompiers et d’autres bureaux de Yongsan. Les responsables locaux et la police ont été confrontés à de vives questions sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas employé de contrôles de foule ou suffisamment de personnel dans le petit quartier de la vie nocturne malgré l’anticipation d’une foule de 100 000 personnes suite à l’assouplissement des restrictions COVID-19 ces derniers mois.