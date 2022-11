Des enquêteurs font une descente dans la police de Séoul suite à une vague de foule meurtrière

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – L’Agence nationale de police sud-coréenne a effectué mercredi une descente dans les services de police locaux de la capitale, Séoul, et dans le bureau du district de Yongsan, alors qu’elle cherchait à savoir si l’incompétence officielle avait contribué à une vague de foule mortelle qui a tué 156 personnes dans le quartier. d’Itaewon.

Les raids ont eu lieu un jour après que l’agence nationale a reconnu que la police de Séoul n’avait pas agi pendant des heures malgré la réception d’au moins 11 appels d’urgence de piétons avertissant qu’une foule croissante de fêtards d’Halloween devenait incontrôlable avant le béguin samedi dans une ruelle étroite près de Hôtel Hamilton.

L’agence nationale a déclaré que des membres de son unité spéciale d’enquête récupéraient des documents et d’autres documents de l’Agence de la police métropolitaine de Séoul et du poste de police, du bureau de district, des pompiers et d’autres bureaux de Yongsan. Les responsables locaux et la police ont été confrontés à de vives questions sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas employé de contrôles de foule ou suffisamment de personnel dans le petit quartier de la vie nocturne malgré l’anticipation d’une foule de 100 000 personnes suite à l’assouplissement des restrictions COVID-19 ces derniers mois.

Le chef de la police nationale, Yoon Hee Keun, a également reconnu mardi que ses premières enquêtes avaient révélé que les policiers n’avaient pas traité efficacement les appels informant les autorités du danger potentiel du rassemblement de foule à Itaewon.

Yoon a déclaré que la police avait lancé une enquête interne intense sur la gestion par les agents des appels d’urgence et d’autres problèmes, y compris la réponse sur place à l’afflux de foule à Itaewon cette nuit-là.

Le ministre sud-coréen de l’Intérieur et chef du bureau des urgences, le maire de Séoul et le chef du bureau du quartier de Yongsan, qui gouverne Itaewon, ont tous présenté des excuses publiques.

Mercredi, 156 personnes ont été confirmées mortes et 157 étaient soignées pour des blessures après avoir été piétinées dans une foule centrée dans une ruelle étroite qui relie l’hôtel à une rangée dense de devantures de magasins.

