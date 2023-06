Des enquêteurs du gouvernement suédois lancent une enquête sur un accident mortel de montagnes russes

STOCKHOLM (AP) – Les enquêteurs du gouvernement suédois ont lancé lundi une enquête sur un accident de montagnes russes qui a tué une personne et en a blessé neuf dans le plus ancien parc d’attractions du pays.

Le parc de Gröna Lund a été fermé pendant une semaine après l’accident de dimanche lorsqu’un train de montagnes russes a partiellement déraillé et envoyé quelques passagers plonger au sol.

Un passager est décédé et neuf ont été emmenés dans des hôpitaux de la région de Stockholm. La plupart des blessés, dont trois enfants, ont été relâchés lundi. Quatre adultes sont restés hospitalisés, dont deux dans un état grave mais ne mettant pas leur vie en danger, a indiqué le gouvernement régional.

Les responsables du parc ont déclaré que l’avant du train avait déraillé pour des raisons inconnues et s’était immobilisé entre 6 et 8 mètres (entre 20 et 25 pieds) au-dessus du sol. Selon des témoins, deux ou trois personnes sont tombées, dont l’une a réussi à s’accrocher à la piste.

Des experts de l’Autorité suédoise d’enquête sur les accidents sont arrivés lundi à Gröna Lund pour enquêter sur l’accident survenu sur les montagnes russes Jetline. L’agence gouvernementale est chargée d’enquêter sur les accidents graves dans le but d’améliorer la sécurité, plutôt que d’établir la culpabilité.

Par ailleurs, la police a lancé une enquête pénale sur d’éventuelles accusations d’homicide involontaire, causant des lésions corporelles et mettant en danger autrui. Le procureur Christer B. Jarlås, qui a repris cette enquête lundi, a déclaré qu’un certain nombre de témoins et de premiers intervenants avaient déjà été interrogés, mais a ajouté qu’il était trop tôt pour déterminer s’il y avait des motifs de poursuites pénales.

Les montagnes russes Jetline de 800 mètres (2 600 pieds) de long ont ouvert leurs portes en 1988 et ont été rénovées en 2000, selon Gröna Lund. Il a une hauteur maximale de 30 mètres (98 pieds) et une vitesse maximale de 90 km/h (56 mph).

Situé sur une île près du centre-ville de Stockholm, Gröna Lund a ouvert ses portes en 1883 et est l’un des parcs d’attractions les plus populaires de Suède.

The Associated Press