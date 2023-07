Des enquêteurs allemands trouvent des morceaux d’or en enquêtant sur le vol de centaines d’anciennes pièces de monnaie celtiques

Les enquêteurs enquêtant sur le vol de centaines de pièces d’or anciennes dans un musée allemand ont trouvé des morceaux d’or qui semblent provenir de la fonte d’une partie du trésor, mais gardent toujours l’espoir de retrouver le reste intact, ont déclaré jeudi des responsables.

Quatre suspects ont été arrêtés mardi pour le cambriolage du 22 novembre au Musée celtique et romain de la ville bavaroise de Manching, dans lequel 483 pièces celtiques découvertes lors d’une fouille archéologique en 1999 ont été volées. Les pièces datent d’environ 100 av.

Les autorités ont déclaré jeudi que l’ADN trouvé sur un objet à l’extérieur du musée, qu’elles n’ont pas identifié, les a conduits aux suspects, dont trois qu’ils ont liés à une série de cambriolages antérieurs en Allemagne et en Autriche voisine datant de 2014. Le vol de Manching semble être le premier vol du gang présumé à cibler des trésors culturels.

L'ALLEMAGNE ARRÊTE 4 POUR LE VOL DE PRÈS DE 500 ANCIENNES PIÈCES D'OR CELTIQUES

Les pièces de monnaie et un morceau d’or non travaillé ont été découverts lors des fouilles d’une ancienne colonie à Manching, et les autorités ont déclaré qu’ils étaient considérés comme le plus grand trésor d’or celtique découvert au XXe siècle.

Le chef adjoint du bureau de la police criminelle de l’État de Bavière, Guido Limmer, a déclaré aux journalistes à Munich que les autorités avaient examiné 18 morceaux d’or qui avaient été récupérés cette semaine. On pense que chacun est le résultat de la fusion de quatre pièces, et Limmer a déclaré que l’alliage non standard correspond largement à celui du trésor, bien qu’une analyse plus approfondie soit en cours.

« Nous savons qu’environ 70 pièces d’or ont apparemment été irrémédiablement perdues dans leur signification culturelle et historique », a déclaré le ministre bavarois de la Culture, Markus Blume. « Mais cela signifie bien sûr qu’il y a encore de l’espoir de pouvoir peut-être trouver le reste des pièces d’or, et donc la majorité du trésor d’or. »

Les recherches des objets disparus se poursuivaient dans l’État de Mecklembourg-Poméranie occidentale, dans le nord-est de l’Allemagne, où trois des suspects ont été arrêtés, et ailleurs.

Les suspects allemands – un ingénieur en télécommunications, un comptable, un gérant de magasin et un employé d’une entreprise de démolition – n’ont donné aucune information aux autorités depuis leur arrestation, ont déclaré des responsables.

Un juge a ordonné mercredi leur maintien en détention dans l’attente d’une éventuelle inculpation pour vol en bande, passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans. Trois d’entre eux sont également soupçonnés d’avoir participé à 11 autres braquages ​​ou tentatives de braquage entre 2014 et 2022 dans lesquels des supermarchés, un bureau d’immatriculation des véhicules et un casino ont été visés.

Les enquêteurs ont déclaré que des câbles avaient été coupés dans un hub de télécommunications, coupant les réseaux locaux, avant le braquage de Manching, et que les voleurs étaient entrés et sortis du musée en neuf minutes pendant la nuit sans déclencher d’alarme.

Ils ont déclaré jeudi que des méthodes similaires avaient été utilisées dans les autres vols, les voleurs portant des combinaisons noires et utilisant les mêmes pieds de biche et un brouilleur radio pour perturber les systèmes d’alarme et couper les câbles téléphoniques. L’un des voleurs était remarquablement grand.

Certains des équipements apparemment utilisés ont été retrouvés lors des perquisitions de mardi sur 28 propriétés, et l’un des suspects transportait les 18 morceaux d’or dans un sac en plastique, ont indiqué des responsables.

Les enquêteurs ont déclaré que des véhicules loués cette année par les suspects avaient été utilisés pour vérifier d’autres cibles possibles en Allemagne, s’arrêtant près des musées de Francfort, Idar-Oberstein, Trèves et Pforzheim. La police a emménagé cette semaine après avoir été informée d’un possible transfert lié au vol de Manching.