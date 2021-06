Des enquêteurs allemands cherchent le mobile d’une attaque mortelle au couteau

Le plus haut responsable de la sécurité de Bavière, Joachim Herrmann, a déclaré que le suspect était connu de la police et avait été admis dans une unité psychiatrique quelques jours plus tôt. Vendredi soir, il a déclaré à l’agence de presse dpa qu’il ne pouvait exclure un motif extrémiste islamique, car un témoin avait rapporté avoir entendu le suspect crier « Allahu akbar », en arabe « Dieu est grand ».