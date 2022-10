Des enquêtes sur l’eau seraient censées tester l’engagement d’équité raciale de Biden

JACKSON, Miss. (AP) – Les enquêtes fédérales sur les dépenses publiques du système d’eau défaillant dans la capitale à majorité noire du Mississippi sont un test de l’engagement du président Joe Biden en faveur de l’équité raciale, a déclaré l’un de ses alliés au Congrès à des centaines de personnes à une mairie réunion organisée par la NAACP.

«Le président Biden a adopté une politique fondamentale dans son administration pour parler d’équité. Et c’est une question d’équité et de traitement équitable pour les citoyens de Jackson », a déclaré le représentant démocrate Bennie Thompson lundi soir à l’église baptiste New Hope de Jackson – le même sanctuaire spacieux où Biden a parlé pendant la campagne de 2020.

L’Agence de protection de l’environnement a annoncé jeudi qu’elle enquêtait sur la question de savoir si les agences de l’État du Mississippi avaient discriminé Jackson en refusant de financer l’amélioration du système d’approvisionnement en eau de la ville de 150 000 habitants, où plus de 80 % des habitants sont noirs et environ un quart de la population vit dans la pauvreté. .

Thompson a déclaré que l’enquête civile de l’EPA devrait durer environ quatre mois. L’agence fédérale pourrait retenir de l’argent de l’État si elle découvre des actes répréhensibles – potentiellement des millions de dollars. Si les agences d’État ne coopèrent pas à l’enquête, l’EPA pourrait renvoyer l’affaire au ministère de la Justice.

Le district du Congrès de Thompson comprend la majeure partie de Jackson. Il est président du House Homeland Security Committee – l’un des deux comités du Congrès qui enquêtent également sur la façon dont le Mississippi, dirigé par les républicains, dépense l’argent fédéral pour l’amélioration du système d’eau, et si une partie de l’argent ira à Jackson.

Biden a pris la parole à l’église baptiste New Hope de Jackson lors d’un culte en mars 2020 alors qu’il cherchait à être nommé démocrate à la présidence. Biden venait de remporter une victoire à la primaire démocrate de Caroline du Sud, où les électeurs noirs lui ont donné un coup de pouce crucial – et Thompson a présenté l’ancien vice-président de New Hope comme le “Comeback Kid”.

“Si je suis le Comeback Kid, il n’y a qu’une seule raison pour laquelle je suis revenu – la communauté afro-américaine de tout le pays”, a déclaré Biden à la congrégation majoritairement noire du Mississippi. Il s’est également engagé à veiller sur les personnes marginalisées, isolées et opprimées.

Parlant de Biden lundi, Thompson a déclaré: «Je vais continuer à faire de lui un homme de parole. Il s’est assis juste ici sur le premier banc et a demandé aux gens de le soutenir, et beaucoup d’entre nous l’ont fait. Et donc maintenant, il s’agit de s’assurer que les promesses faites sont des promesses tenues.

Jackson est aux prises avec des problèmes de système d’approvisionnement en eau depuis des années et la majeure partie de la ville a perdu l’eau courante pendant plusieurs jours fin août et début septembre après que des pluies torrentielles ont exacerbé les problèmes de la principale installation de traitement de l’eau. Le gouverneur républicain du Mississippi, Tate Reeves, a déclaré une urgence le 29 août, et le département de la santé de l’État et l’Agence de gestion des urgences du Mississippi supervisent depuis lors les opérations et les réparations de l’établissement.

Au moment où Reeves a émis l’ordonnance d’urgence, les habitants de Jackson avaient déjà reçu l’ordre depuis un mois de faire bouillir leur eau pour tuer d’éventuels contaminants. Des volontaires et la Garde nationale avaient distribué des millions de bouteilles d’eau potable. Bien que l’avis d’ébullition de l’eau ait été levé à la mi-septembre, de nombreux résidents demeurent sceptiques quant à la salubrité de l’eau.

Dans une plainte fédérale du 27 septembre, la NAACP a déclaré que les responsables du Mississippi « ont presque assuré » une calamité de l’eau potable en privant Jackson des fonds dont il avait cruellement besoin pour moderniser ses infrastructures. L’organisation a demandé à l’EPA d’enquêter sur la tendance présumée de l’État à diriger l’argent vers les communautés à majorité blanche qui en ont moins besoin.

Le président national de la NAACP, Derrick Johnson, qui vit à Jackson avec sa famille, a déclaré lundi que l’État devait orienter les fonds fédéraux vers “une eau potable propre et sûre pour chaque citoyen de cette ville”. Il a également déclaré que le système devait rester sous le contrôle de la ville et ne pas être confié à des entrepreneurs privés ou à un conseil d’administration régional.

“Lorsque vous considérez la façon dont les systèmes d’eau sont financés dans cet État, cela provient de fonds fédéraux”, a déclaré Johnson. “Et pendant les 25 années où l’État du Mississippi a reçu des fonds fédéraux pour l’eau, la ville de Jackson n’a reçu des fonds que trois de ces 25 années. C’est une iniquité à laquelle cette administration a dit qu’elle allait remédier.

L’AP a rapporté en septembre que des années avant que Reeves ne devienne gouverneur, il vantait ses propres antécédents de conservatisme fiscal en citant son opposition à dépenser de l’argent de l’État pour l’infrastructure d’eau et d’égout en ruine de Jackson. L’EPA n’enquête pas sur Reeves.

___

Suivez Emily Wagster Pettus sur Twitter à http://twitter.com/EWagsterPettus.

Emily Wagster Pettus, Associated Press