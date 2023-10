Des enquêtes ouvertes et ajournées sur le décès de dix autres anciens patients du chirurgien en disgrâce Ian Paterson

Des ENQUETES ont été ouvertes et ajournées sur le décès de dix autres anciennes patientes du chirurgien du sein en disgrâce Ian Paterson.

Le coroner, le juge Richard Foster, a déclaré qu’il avait des raisons de croire que le manque de soins avait joué un rôle dans tous leurs décès.

Des enquêtes ont été ouvertes et ajournées sur le décès de dix autres anciennes patientes du chirurgien du sein en disgrâce Ian Paterson. Crédit : PA

Les femmes, âgées de 29 à 85 ans, sont décédées entre 1999 et 2015.

Leurs enquêtes s’ajoutent aux 38 autres ouvertes depuis juillet 2020.

Il pourrait y avoir jusqu’à 80 décès sous surveillance lorsque les audiences complètes commenceront en octobre de l’année prochaine, a déclaré le coroner lors de l’audience à Birmingham.

Ils ont suivi l’examen de centaines de cas de femmes dont les certificats de décès faisaient référence à un cancer du sein.

EN SAVOIR PLUS SUR IAN PATERSON

Paterson purge une peine de 20 ans de prison pour avoir effectué plus de 1 000 procédures inutiles et non autorisées sur des patientes du NHS et des patients privés atteints d’un cancer du sein pendant 14 ans.

Le coroner a ajourné chaque enquête jusqu’aux audiences de fond, qui débuteront le 7 octobre 2024 et devraient durer jusqu’à 11 mois.

Il a exhorté les plus proches parents des anciens patients de Paterson à se manifester.

Paterson a travaillé dans des hôpitaux privés et du NHS de 1997 à 2011.

Il a été emprisonné en 2017 pour 17 infractions après avoir pratiqué sur des patientes des mastectomies « épargnant le décolleté », qui ont laissé du tissu mammaire et risquaient de provoquer une récidive du cancer.

Une enquête indépendante a jugé qu’il avait effectué des centaines d’opérations inutiles sur des centaines de patients, exagérant ou inventant les risques de cancer.

Le rapport d’enquête a également révélé que malgré les inquiétudes soulevées dès 2003, Paterson était libre de pratiquer des interventions chirurgicales nuisibles en raison d’une « culture d’évitement et de déni ».