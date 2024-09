Des enquêtes fédérales tourbillonnantes mettent à l’épreuve la capacité du maire de New York à gouverner

NEW YORK — Le maire de New York, Eric Adams, est confronté à des questions croissantes sur sa capacité à gouverner après que des enquêteurs fédéraux ont saisi les téléphones de plusieurs responsables de son administration, aggravant la surveillance d’un démocrate déjà pris au piège dans une enquête criminelle apparemment distincte.

Des agents fédéraux ont confisqué mercredi les appareils du commissaire de police d’Adams, du chancelier de son école, de deux maires adjoints et de plusieurs autres conseillers.

Aucun des fonctionnaires impliqués n’a été inculpé d’un crime, mais la vague de perquisitions a ajouté au nuage de suspicion autour d’Adams, un ancien capitaine de police de la ville qui s’est présenté comme un champion de la loi et de l’ordre.

Ils ont également soulevé des questions en interne sur la capacité de l’administration à rester concentrée sur le service à la plus grande ville du pays.

Lors d’un appel privé vendredi avec des cadres supérieurs, le commissaire à la gestion des urgences de la ville, Zach Iscol, a offert une évaluation directe de l’impact des enquêtes sur la sécurité publique.

« Ce n’est pas une bonne chose », a-t-il déclaré, selon un enregistrement de la réunion obtenu par l’Associated Press. « Il se passe beaucoup de choses dans la ville et ce qui m’inquiète le plus, c’est que les dirigeants de la ville soient distraits. »

L’agence, qui est responsable des procédures d’urgence de la ville, relève du portefeuille du maire adjoint à la sécurité publique, Philip Banks, dont le domicile a été visité par les forces de l’ordre mercredi. Iscol a déclaré lors de l’appel qu’il n’avait pas parlé aux dirigeants de la mairie vendredi matin.

Le FBI et le bureau du procureur américain à Manhattan ont refusé de commenter et il n’était pas immédiatement clair si les autorités fédérales recherchaient des informations liées à une ou plusieurs enquêtes.

En plus de Banks, les agents fédéraux ont saisi mercredi des appareils appartenant au commissaire de police Edward Caban, à la première adjointe au maire Sheena Wright, au frère de Banks, David Banks, chancelier des écoles de la ville, et à Timothy Pearson, conseiller principal du maire et ancien haut fonctionnaire du département de police de New York.

Ces saisies ont eu lieu près d’un an après que des agents fédéraux ont saisi les téléphones et l’iPad d’Adams alors qu’il quittait un événement à Manhattan. Les enquêteurs ont également fouillé les domiciles d’un important collecteur de fonds de la campagne d’Adams et d’un membre du bureau des affaires internationales de son administration.

En février, les autorités fédérales ont perquisitionné deux propriétés appartenant à son directeur des affaires asiatiques dans le cadre d’une enquête distincte supervisée par le bureau du procureur américain à Brooklyn.

Puis, plus tôt cet été, Adams, sa campagne et la mairie ont tous reçu des assignations à comparaître de la part des procureurs fédéraux demandant des informations sur les voyages à l’étranger du maire et ses liens potentiels avec le gouvernement turc.

La dernière série de perquisitions ne semble pas liée à l’enquête sur la Turquie ni à l’enquête menée par les procureurs fédéraux de Brooklyn, selon deux personnes au courant du dossier qui ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à divulguer des informations sur les enquêtes.

« Il y a une odeur de corruption autour du maire », a déclaré Douglas Muzzio, professeur de sciences politiques à la retraite du Baruch College, qui connaît parfaitement la politique new-yorkaise. « Il faut croire qu’à un moment donné, le sentiment que le gouvernement ne fonctionne pas va commencer à envahir la conscience publique. »

Les enquêteurs fédéraux semblent s’être intéressés au cercle intime d’Adams depuis cet hiver. John Scola, un avocat représentant quatre employés municipaux qui ont accusé Pearson de harcèlement sexuel, a déclaré que trois de ses clients avaient reçu la visite en février d’agents du FBI, qui voulaient en savoir plus sur Pearson et son travail à la mairie.

Pearson a précédemment travaillé aux côtés de Phil Banks avant d’être affecté à la tête d’une nouvelle unité municipale chargée de superviser les agences de la ville.

Les personnes qui ont travaillé avec Pearson ont déclaré qu’il avait un ensemble inhabituel de responsabilités qui lui donnaient une grande latitude en matière de promotions policières, de mesures de relance après la pandémie et de certains refuges pour sans-abri pour migrants. Il fait actuellement l’objet d’une enquête distincte de la ville pour son rôle dans une bagarre dans l’un de ces refuges.

Tout au long des diverses activités du FBI, Adams a maintenu avec force qu’il avait respecté la loi et qu’il continuerait à se concentrer sur ses fonctions de maire.

Interrogé à plusieurs reprises lors de conférences de presse sur les enquêtes, Adams a déclaré que son mantra était de « rester concentré, sans distractions et de travailler dur ».

Fabien Lévy, porte-parole du maire, a déclaré que rien ne pourrait entraver la capacité de l’administration à gouverner.

« Depuis près d’un an, le maire a été absolument clair : en tant qu’ancien membre des forces de l’ordre, il respecterait toujours la loi, et en même temps, il est resté concentré sur la satisfaction des habitants de la ville », a déclaré Levy dans un communiqué vendredi, soulignant la récente baisse de la criminalité et l’augmentation du nombre d’emplois et d’autres initiatives de la ville.

Depuis les recherches de mercredi matin, le maire s’est rendu personnellement sur les lieux d’une urgence dans un tunnel, a organisé un événement public sur le premier jour d’école et a rencontré des résidents préoccupés par les vélos électriques. Vendredi, il a tenu sa réunion habituelle avec les cadres supérieurs à 8 heures du matin, puis a rencontré le maire de Lisbonne, a déclaré Levy.

Dans un communiqué, le chancelier des écoles David Banks a déclaré : « Je reste concentré sur la nécessité de garantir à ces élèves une année scolaire sûre, rigoureuse sur le plan académique et joyeuse. Je confirme que je coopère avec une enquête fédérale. Pour le moment, je ne peux pas faire d’autres commentaires sur cette question. »

Benjamin Brafman, avocat de Philip Banks, a confirmé qu’une perquisition avait été menée, mais a refusé de commenter. Le service des relations avec les médias du NYPD a également confirmé une enquête fédérale impliquant des membres du département, mais a refusé de mettre Caban à disposition pour un commentaire. Un message téléphonique laissé à l’avocat de Pearson n’a pas reçu de réponse.

Mais les nouvelles des dernières enquêtes ont fourni aux adversaires d’Adams des lignes d’attaque nouvelles et puissantes avant ce qui devrait être une saison d’élections primaires très disputées pour le maire démocrate.

Brad Lander, un démocrate qui est le contrôleur des finances de la ville et l’un des rares adversaires d’Adams lors des primaires de l’année prochaine, a déclaré que le fait que des enquêtes soient menées sur une grande partie du personnel de haut niveau du maire pourrait créer « un niveau de distraction et d’anxiété quant à la fiabilité et aux conséquences pour tous les New-Yorkais ».

« Les New-Yorkais veulent savoir que leurs dirigeants se concentrent sur leurs problèmes et non sur leurs propres problèmes, et le personnel des agences a également besoin d’un leadership ciblé pour les aider à faire face aux défis auxquels sont confrontés les New-Yorkais », a déclaré Lander.

Scott Stringer, un ancien contrôleur de la ville qui devrait se présenter contre Adams l’année prochaine, a déclaré que les enquêtes deviennent un sérieux obstacle au processus quotidien de gouvernance.

« Nous, les New-Yorkais, ne sommes pas stupides », a-t-il déclaré. « Nous savons que ce gouvernement est paralysé par l’enquête. Je pense que le maire doit prendre les choses en main et dire aux New-Yorkais, de manière concrète, tout ce qu’il sait sur ce qui se passe. »