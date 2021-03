Des enquêtes criminelles menacent l’utilisation d’armes chimiques par al-Assad en Syrie

La plainte, que les avocats ont déclaré que les juges accepteraient probablement, demande une enquête criminelle sur M. al-Assad, son frère Maher et une litanie de conseillers principaux et de responsables militaires qui formaient la chaîne de commandement.

Conjointement à une plainte similaire déposée en Allemagne en octobre dernier, la plainte française, déposée lundi et rendue publique mardi, ouvre un nouveau front visant à garantir qu’une forme de justice pour les crimes liés aux armes chimiques soit exigée contre M. al-Assad et sa hiérarchie.

À tout le moins, les enquêtes criminelles en France et en Allemagne pourraient grandement compliquer l’avenir de M. al-Assad, qui est sorti largement victorieux de la guerre syrienne, mais avec un statut de paria qui a bloqué l’aide internationale nécessaire à la reconstruction de son pays.

Obtenir une telle aide pourrait devenir encore plus difficile si M. al-Assad et ses échelons supérieurs sont accusés dans des poursuites pour crimes de guerre devant les tribunaux européens, même s’ils considèrent ces procédures comme illégitimes. Les millions de Syriens qui ont fui vers l’Europe et ailleurs en tant que réfugiés ne sont pas non plus susceptibles de rentrer chez eux.

Steve Kostas, l’avocat principal du groupe qui a déposé les plaintes en France, a déclaré qu’il s’était concentré sur les événements d’août 2013 dans la ville de Douma et dans la région de la Ghouta orientale, près de Damas, des attaques coordonnées qui, selon le gouvernement américain, ont tué plus de 1400 personnes, ce qui en fait l’utilisation d’armes chimiques la plus meurtrière au monde au cours de ce siècle.