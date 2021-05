Des ennemis féroces, l’Iran et l’Arabie saoudite explorent secrètement des tensions apaisantes

Le mois dernier, le chef des renseignements saoudiens a entamé des pourparlers secrets avec un haut responsable de la sécurité iranienne à Bagdad pour discuter de plusieurs domaines de discorde, notamment la guerre au Yémen et les milices soutenues par l’Iran en Irak, ont déclaré des responsables irakiens et iraniens.

Et dans une interview télévisée de la semaine dernière, le prince Mohammed a présenté la vision du royaume de l’Iran sous un nouveau jour, affirmant que son pays s’opposait à «certains comportements négatifs» mais espérait «construire une relation bonne et positive avec l’Iran qui profiterait à toutes les parties. . »

Alors que les signes concrets d’une nouvelle entente entre l’Arabie saoudite et l’Iran n’ont pas encore émergé et pourraient prendre du temps, s’ils se produisent, même un refroidissement des esprits entre les adversaires pourrait résonner dans des pays où leur rivalité alimente les querelles politiques et les conflits armés. , y compris le Liban, la Syrie, l’Irak et le Yémen.

«Avec des négociations et des perspectives constructives, les deux pays importants de la région et le monde islamique peuvent mettre leurs différences derrière eux et entrer dans une nouvelle phase de coopération et de tolérance pour apporter la stabilité et la paix dans la région», a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré jeudi lors d’un point de presse en réponse aux remarques du prince Mohammed.

Les pourparlers à Bagdad ont commencé dans le contexte d’un remaniement plus large des relations au Moyen-Orient alors que la région s’adapte aux changements de style et de politique du président Trump au président Biden, changements qui semblent avoir rendu l’Arabie saoudite plus réceptive à la diplomatie régionale.