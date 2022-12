Des enfants ukrainiens déplacés reçoivent des cadeaux de Noël à Kelowna

Environ 70 enfants qui ont été déplacés par la guerre en Ukraine recevront des cadeaux de Noël donnés par des habitants de Kelowna après avoir laissé leurs affaires derrière eux.

Kelowna se tient aux côtés de l’Ukraine Le président Denys Storozhuk a déclaré que les réfugiés sont arrivés avec à peine plus que les vêtements qu’ils portaient sur le dos.

Certaines familles ont été brisées par la guerre, le père devant rester pour combattre les forces russes, a déclaré Storozhuk. Certains parents ont été forcés d’envoyer leurs enfants au Canada sans eux.

Il y aura une cérémonie de remise de cadeaux de 14h à 17h. le 16 décembre, à l’église orthodoxe ukrainienne de Barlee Road.

Les dons sont toujours acceptés et les gens sont invités à contacter Ukraine Stands with Kelowna au (236) 471-9922 ou ukrainekelowna@gmail.com.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

NoëlVille de KelownaUkraine