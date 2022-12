Des enfants terrifiés sont obligés de s’enfermer dans la salle de bain alors qu’un envahisseur drogué fait irruption

DEUX enfants terrifiés se sont enfermés dans une salle de bain lorsqu’un cambrioleur est entré dans leur maison et s’est servi des chocolats.

Darren Stabler, 47 ans, était sous diazépam lorsqu’il est entré dans la maison de Bishop Auckland pendant la journée, s’est assis dans le salon et a commencé à manger une boîte de chocolats.

Deux frères, un de 15 ans et un de sept ans, se trouvaient dans la maison au moment de l’effraction et se sont enfermés dans une salle de bain et ont appelé leur père, qui a ensuite téléphoné à la police.

Lorsque la police est arrivée, un Stabler en état d’ébriété a été vu assis par terre et a déclaré aux policiers lors d’un entretien qu’il se souvenait peu de ce qui s’était passé en raison de la “quantité de drogue” qu’il avait prise.

Stabler a comparu jeudi devant le tribunal de la Couronne de Durham pour être condamné pour cambriolage et a plaidé coupable à l’unique accusation lors de l’audience.

Le tribunal a appris qu’il avait commis l’infraction à une adresse dans le quartier de Cockton Hill à Bishop Auckland vers 15 h 20 le 1er décembre de cette année.

Ian West, poursuivant, a déclaré: “L’adresse est la maison d’un homme et de ses deux fils âgés de 15 et 7 ans.

“Le prévenu est entré dans la maison alors que les deux garçons étaient à l’étage, ils ont entendu un bruit d’entrée, ont eu peur et se sont enfermés dans la salle de bain.

“Ils ont téléphoné à leur père, qui était au travail, et il a appelé la police.”

Le tribunal a appris que la police était bientôt arrivée et avait franchi la porte d’entrée non verrouillée, comme Stabler l’avait fait.

M. West a déclaré: “Ils l’ont trouvé assis sur le sol du salon en train de manger dans une boîte de chocolats qu’il avait trouvée à la maison.

Apparemment en état d’ébriété, il a été arrêté et emmené au poste de police.

Il a dit qu’il ne se souvenait de rien de l’incident parce qu’il avait consommé une telle quantité de drogue.

“Stabler, qui avait déjà cinq délits de cambriolage à son dossier, avait également été condamné à 40 mois de prison en 2011 pour ce délit.

Le tribunal a appris qu’il avait 38 condamnations antérieures pour 84 infractions.

Martin Scarborough, en défense, a déclaré que Stabler avait indiqué un plaidoyer de culpabilité précoce devant le tribunal de première instance et a déclaré qu’il n’y avait pas de “degré significatif” de planification et qu’il n’était pas ciblé.

Il a déclaré: “Il était venu dans la région en tant qu’ami de sa vie dans la région et il avait pris du diazépam.

“Il a peu de souvenirs de ce qui s’est passé. Il est entré par une porte d’entrée non verrouillée.”

Condamnation Stabler, Teesdale Walk, Bishop Auckland, Recorder Edward Legard l’a emprisonné pendant 32 mois.