Des enfants terrifiés envoient des cris de «requin» alors qu’un énorme poisson les chasse de l’eau dans le hotspot de Brit hols

Des enfants TERRIFIÉS ont été vus crier « Requin » alors qu’un énorme poisson les chassait de les eaux d’un hotspot de vacances britannique populaire.

Les enfants ont couru pour sauver leur vie lorsqu’ils ont repéré une nageoire dorsale émergeant des eaux peu profondes de Malte.

5 Des enfants ont été envoyés courir pour sauver leur vie après avoir repéré un « requin » dans l’eau Crédit : CEN

5 Le gros poisson se débattait dans l’eau et nageait rapidement vers les touristes Crédit : CEN

5 Les amateurs de plage ont été terrifiés après avoir vu les caractéristiques ressemblant à des requins du thon rouge Crédit : CEN

L’incident choquant a eu lieu sur la plage de Melliena, un haut lieu touristique populaire de la baie de Ghadira, le mercredi 21 juin.

Des images des scènes chaotiques montrent les jeunes hurlant et fuyant la bête alors qu’elle frappait sa puissante queue – mais tout n’était pas comme il semblait.

On pouvait voir quatre enfants crier : « Oh mon dieu, cours ! Requin! » alors que la créature nageait rapidement vers eux.

Les eaux bouillonnaient et éclaboussaient sous les mouvements brusques de l’animal alors que les enfants couraient frénétiquement vers la plage.

Un sauveteur a soufflé sur un sifflet et a crié aux touristes de sortir de l’eau.

Mais la vérité a rapidement été révélée lorsque les habitants ont rapidement réalisé que ce que les enfants avaient pensé être un requin n’était en fait qu’un énorme thon.

On pouvait entendre un type crier « thon, thon » aux enfants horrifiés dans le but de les rassurer sur le fait qu’ils n’étaient pas sur le point de devenir de la nourriture pour requins.

La séquence s’est terminée avec le thon commençant à nager après s’être presque coincé dans les eaux peu profondes.

Mais malheureusement, le poisson n’est pas allé loin car il s’est coincé sur une partie rocheuse peu profonde du rivage voisin.

Il est apparu plus tard que le thon rouge était mort après s’être coincé et s’être mortellement blessé sur les rochers pointus.

Les baigneurs ont essayé d’éloigner le thon des rochers mortels, mais il était trop tard car le poisson était déjà mort.

Une autre séquence de la scène montre le thon rouge immobile dans les eaux après sa féroce raclée peu de temps auparavant.

Alors que les touristes traînaient le corps jusqu’au rivage, on pouvait le voir jonché de coupures sanglantes et de blessures par perforation.

On ignore actuellement d’où vient le gros thon, les médias locaux spéculant qu’il pourrait s’être échappé d’une ferme piscicole voisine.

Le thon rouge est le plus grand type de thon au monde, mesurant entre six et 10 pieds.

Ils peuvent également peser jusqu’à 1 500 livres et vivre 35 ans en moyenne.

Les thons rouges sont des prédateurs, recherchant des bancs de poissons tels que le hareng, le maquereau et les anguilles.

Cela survient après que le requin le plus rapide du monde a été aperçu en train de traquer un bateau de pêcheur au large de la côte de Zante.

Un plongeur professionnel a également révélé les éléments clés à savoir si vous rencontrez un jour un requin tigre dans l’océan.

5 Les touristes ont essayé d’aider le thon qui avait été blessé par les rochers pointus Crédit : CEN