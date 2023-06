Des enfants survivent 40 jours dans la jungle après un accident d’avion — RT World News

Les autorités colombiennes ont mené une recherche intensive d’une semaine pour retrouver les frères et sœurs perdus

Quatre enfants portés disparus après un accident d’avion au-dessus de la jungle amazonienne le mois dernier ont été retrouvés vivants, selon des responsables colombiens. Le plus jeune n’ayant que 12 mois, les enfants ont enduré les éléments pendant près de six semaines d’affilée.

L’armée colombienne a annoncé la nouvelle dans un tweet vendredi soir, partageant des images montrant les enfants aux côtés de soldats et de secouristes.

« L’union des efforts a rendu cette joie possible pour la Colombie. Gloire aux soldats du [Colombian Military Forces, to the indigenous communities and institutions that were part of Operation Hope,” it said, referring to the search mission.

Colombian President Gustavo Petro celebrated the rescue in his own social media post, also calling it a “joy for the whole country.” While the children’s condition was not immediately clear, he told reporters that they were “weak” when found and are now receiving medical attention.















Les quatre frères et sœurs auraient été aperçus près de la frontière entre les provinces colombiennes de Guaviare et de Caqueta, non loin du site de l’accident d’un avion monomoteur Cessna qui s’est écrasé au-dessus de la jungle le 1er mai. Les parents des enfants ont été tués dans l’accident, comme était le pilote de la petite embarcation. Leurs corps avaient déjà été retrouvés près de l’avion, qui s’est écrasé après une panne de moteur.

Les enfants, âgés de 13, 9, 4 et 1 ans, sont issus du peuple indigène Huitoto, originaire du sud de la Colombie et du nord du Pérou. Les responsables ont déclaré que les deux enfants les plus âgés avaient une certaine expérience de la survie dans la forêt tropicale, des compétences qui les ont peut-être aidés à braver leur épreuve.

À la fin du mois dernier, le président Petro a été contraint de retirer une déclaration après avoir déclaré que les enfants avaient été retrouvés « Après des recherches ardues par nos militaires. » Il s’est ensuite excusé pour l’annonce prématurée, affirmant que l’information lui avait été transmise par l’Institut colombien du bien-être familial, mais n’avait pas été confirmée.

Au moins 150 soldats ont pris part à l’opération de recherche tentaculaire, ainsi que des hélicoptères et d’autres avions militaires. Les avions ont largué des fournitures au-dessus de la zone où les enfants étaient censés être localisés, lançant également des fusées éclairantes la nuit pour éclairer l’épais feuillage pour les sauveteurs au sol. Les équipes de recherche ont également utilisé des haut-parleurs pour diffuser un message enregistré de la grand-mère des enfants leur disant de rester sur place, en espérant qu’ils seraient plus réceptifs à une voix familière.