Des enfants stars de Bollywood qui viennent de foyers brisés

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin se dirige vers un saut. Il y a des spéculations selon lesquelles Fahmaan Khan et Ulka Gupta ont été approchés pour les principales pistes. La star d’Imlie a un énorme fan sur les réseaux sociaux et est connue comme une solide interprète. Il en va de même pour Ulka Gupta. Elle a été vue dans l’émission Banni Chow Home Delivery sur la même chaîne. Ulka Gupta et Pravisht Mishra ont fait du bon travail dans le film. Fahmaan Khan a confirmé avoir été approché. Il a dit que son manager avait eu une conversation avec l’équipe de production. Fahmaan Khan a déclaré avoir rencontré les producteurs. Mais il n’a pas encore préparé l’histoire ou le scénario. Si tout fonctionne, il pourrait réaliser le projet.

Ulka Gupta a dit la même chose à Pinkvilla. Elle a dit qu’elle avait rencontré le producteur et qu’ils avaient eu une discussion. L’actrice a déclaré qu’elle ne pouvait rien confirmer ni nier. Elle a dit qu’elle ne pouvait rien confirmer pour le moment. La déclaration de Fahmaan Khan et Ulka Gupta est tellement similaire. Les fans se demandent si les deux seront jumelés dans la série. Jetez un œil à certains des tweets ci-dessous…

Ma « fulka » naviguera Ummeed pe duniya kaayim hai ? Karish ? (@PolarShines) 2 juin 2023

Baar baar fulka mat bolo ‘fuchka’ yaad a jata hain ? _rubela~?#beirada (@Nabanit77735158) 2 juin 2023

Ulka Gupta est une bonne amie de Sumbul Touqeer Khan. Elle est également proche de Fahmaan Khan. Interrogée sur l’affaire récente, elle a dit que les deux étaient ses bons amis mais qu’elle ne savait pas ce qui avait créé la rupture. Maintenant, voulez-vous voir FUlka dans l’émission. Pensez-vous que Fahmaan Khan et Ulka Gupta formeront un bon couple à l’écran ? Répondez à notre sondage et faites-nous savoir…

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin avait Neil Bhatt, Ayesha Singh et Aishwarya Sharma en tête. Le spectacle se terminera par les retrouvailles de SaiRat mais ils mourront dans une mission.