Des enfants sont morts à Uvalde parce que la police n’a pas essayé d’ouvrir une porte de classe non verrouillée

Il y a de nombreuses révélations étonnantes sur la réponse désastreuse de la police d’Uvalde à la fusillade de masse de Robb Elementary, mais, de manière choquante, ils essaient d’ouvrir une porte de classe non verrouillée.

Le San Antonio Express-News a rendu compte d’un rapport du comité de la Texas House sur la réponse des forces de l’ordre :

Un bouclier qui aurait protégé les officiers contre le fusil d’assaut du tireur est arrivé à 12h20. BORTAC, une unité tactique d’élite de la US Border Patrol, a probablement pris le commandement peu avant 12h30.

Pourtant, des officiers, dont Paul Guerrero, commandant par intérim de BORTAC, ont attendu jusqu’à 12h50 pour entrer dans la salle 111 et tuer Ramos – 73 minutes après l’arrivée de la police à l’école.

Une porte des salles de classe a probablement été déverrouillée tout le temps. Tout en essayant de trouver une clé principale, les agents n’ont pas essayé d’ouvrir la porte avant de finalement prendre d’assaut la pièce, selon le rapport.

Près de 400 agents des forces de l’ordre étaient sur les lieux, et pas un seul d’entre eux n’a tenté d’ouvrir la porte non verrouillée de la salle de classe. C’est comme s’ils inventaient des excuses pour ne pas entrer dans la pièce et arrêter le tireur.

Le rapport décrit la réponse des forces de l’ordre comme nonchalante et décrit comment la police a abandonné sa formation de tireur d’école où on lui a appris à se mettre en danger pour tenter de sauver des enfants.

Le rapport a blâmé la mauvaise information, les communications inégales et les agents des forces de l’ordre qui n’ont pas suivi leur formation.

La serrure de la porte de la classe a été cassée pendant des semaines et elle n’a pas été réparée. L’école a repéré le tireur à l’extérieur du bâtiment, mais personne n’a utilisé l’interphone pour déclarer un verrouillage, de sorte que l’enseignant de la classe n’avait aucune idée de ce qui se passait lorsqu’un tireur est entré et a commencé à tirer.

Les forces de l’ordre ont probablement tué des enfants grâce à leur réponse, et les gens devraient être tenus responsables.