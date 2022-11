Des enfants sont contraints aux formes les plus graves d’abus sexuels en ligne – rapport

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Des enfants aussi jeunes que sept ans sont contraints par des agresseurs à se filmer en train d’exécuter les formes les plus graves de matériel d’abus sexuel d’enfants, a averti un organisme de bienfaisance alors qu’il exhortait le gouvernement à renvoyer le projet de loi sur la sécurité en ligne au Parlement.

Les analystes de l’association caritative de protection de l’enfance Internet Watch Foundation (IWF) ont découvert près de 900 cas de matériel d’abus sexuel d’enfants de catégorie A en seulement cinq jours.

L’organisme de bienfaisance a déclaré que le matériel comprenait une pénétration sexuelle avec des objets ménagers dans certains cas, et que tout le contenu trouvé avait été partagé en ligne par un agresseur qui avait contraint un enfant via un appareil connecté à Internet avec une caméra alors qu’il était éloigné de l’enfant.





Les prédateurs obtiennent un accès sans précédent à nos enfants dans des endroits où nous pensons qu’ils devraient être en sécurité et protégés Susie Hargreaves, directrice générale de l’IWF

Les enfants âgés de 11 à 13 ans représentaient 75 % des images enregistrées, tandis que 20 % concernaient des enfants de 7 à 10 ans et 5 % des enfants âgés de 14 à 15 ans.

La directrice générale de l’IWF, Susie Hargreaves, a déclaré que l’organisme de bienfaisance avait choisi de partager les détails du matériel pour “faire comprendre la dure réalité de la situation” et a déclaré que le gouvernement devait réintroduire au Parlement le projet de loi sur la sécurité en ligne retardé à plusieurs reprises afin de protéger les enfants.

Le projet de loi exigera des plateformes en ligne qu’elles trouvent et suppriment les contenus illégaux afin de protéger les utilisateurs, en particulier les enfants.

Dans le cadre de son propre travail, l’IWF identifie et supprime les images et vidéos en ligne d’abus d’enfants et offre au public un endroit pour signaler les abus de manière anonyme.

L’organisme de bienfaisance a déclaré que sa dernière publication de données répondait également à l’enquête indépendante sur les abus sexuels envers les enfants (IICSA), qui a été publiée le mois dernier et a vu le président de l’enquête, le professeur Alexis Jay, appeler à l’utilisation d’un langage simple et clair pour parler d’enfant. les abus sexuels afin d’éviter qu’ils ne soient « minimisés ».

“Ces données choquantes servent à dissiper toute illusion selon laquelle ces images sont simplement des enfants explorant naturellement leur sexualité”, a déclaré Mme Hargreaves à propos des dernières découvertes de l’IWF.

“Le caractère ordinaire des objets utilisés pour le plaisir sexuel de ceux qui regardent, combiné aux preuves de la vie quotidienne de l’enfance dans ces images, fait ressortir la dure réalité de la situation.

« Les prédateurs obtiennent un accès sans précédent à nos enfants dans des endroits où nous pensons qu’ils devraient être en sécurité et protégés.

«Cela se produit dans des foyers au Royaume-Uni et dans le monde entier. Les agresseurs ne reculeront devant rien et utiliseront tout et n’importe quoi à leur disposition pour cibler, préparer et exploiter les enfants en ligne à des fins sexuelles.





Peu importe à quel point ces résultats sont troublants et bouleversants, nous ne pouvons pas ignorer le fait qu’il s’agit de la réalité des abus sexuels d’enfants en ligne et qu’ils se produisent quotidiennement dans les foyers familiaux à travers le pays. Sir Peter Wanless, directeur général de la NSPCC

« Bien que les analystes de l’IWF aient pu s’assurer que ces images horribles étaient bloquées ou supprimées, nous savons que plusieurs milliers d’images et de vidéos d’enfants maltraités continuent d’être disponibles en ligne.

« Il est essentiel que le projet de loi sur la sécurité en ligne du gouvernement britannique soit renvoyé au Parlement dès que possible, afin que davantage soit fait pour résoudre ce problème. Nous devons voir des mesures importantes prises pour faire du Royaume-Uni un endroit plus sûr où les enfants peuvent aller en ligne.

“De nouveaux retards du gouvernement menacent à la fois l’avenir du projet de loi et les possibilités d’aider à protéger les enfants contre l’exploitation par des prédateurs sur Internet.”

En réponse aux recherches de l’IWF, Sir Peter Wanless, directeur général de l’association caritative pour enfants NSPCC, a déclaré : « En moins d’une semaine, l’IWF a identifié des centaines de vidéos d’enfants souffrant de certaines des formes les plus horribles d’abus sexuels en ligne imaginables.

« Peu importe à quel point ces découvertes sont troublantes et bouleversantes, nous ne pouvons pas ignorer le fait que c’est la réalité des abus sexuels d’enfants en ligne et qu’ils se produisent quotidiennement dans les foyers familiaux à travers le pays.

“Aucun enfant ne devrait avoir à souffrir de cette manière, mais cet abus est intrinsèquement évitable et devrait servir de signal d’alarme au Premier ministre.

“Il est absolument crucial que le gouvernement agisse rapidement pour présenter un projet de loi sur la sécurité en ligne renforcé qui oblige les entreprises à s’attaquer systématiquement au toilettage et aux abus qui se produisent à des niveaux records sur leurs sites et leurs services de messagerie privée.”

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «L’abus sexuel d’enfants est un crime horrible contre les plus vulnérables de notre société. Nous ne ménageons aucun effort pour poursuivre les contrevenants et assurer la sécurité des enfants en ligne et dans nos communautés.

“Le projet de loi sur la sécurité en ligne est une mesure clé à cet égard, car il garantira que les entreprises prennent des mesures proactives pour protéger les enfants contre les abus et l’exploitation sexuels d’enfants sur leurs plateformes.”