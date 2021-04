Des soldats CHILD âgés d’à peine cinq ans quittent l’école pour apprendre à tirer et à lutter contre les cartels mortels de la drogue.

Des enfants ont pris les armes pour faire partie d’une milice locale pour se défendre et défendre leurs familles de Los Ardillos au Mexique.

Trente-quatre enfants soldats, âgés de 5 à 15 ans, ont défilé le 10 avril dans le village d’Ayahualtempa, dans le sud-ouest de l’État de Guerrero.

Portant des casquettes et des foulards remontés autour de leurs visages, ils portaient des fusils et des gourdins pour tenter d’attirer l’attention du gouvernement mexicain.

Ils affirment que cela les a laissés sans protection et à la merci des cartels de la drogue qui dominent l’État.

Les médias locaux rapportent que Guerrero est un important centre de production d’héroïne contrôlé principalement par le narco-gang Los Ardillos.

Trois autres cartels – Caballeros Templarios, Cartel de Jalisco Nueva Generacion et Beltran Leyva – sont en guerre constante les uns contre les autres et contre Los Ardillos à cause du commerce de drogue lucratif de l’État.

Los Ardillos contrôlerait une superficie considérable de territoire, utilisant souvent le travail des esclaves pour récolter les graines de pavot qui sont utilisées dans la production d’héroïne.

Mais Guerrero serait sous-financé et incapable de protéger ses citoyens contre les cartels.

Selon l’organisation non gouvernementale Noria, les circonstances violentes des enfants les ont forcés à devenir soldats, abandonnant leur avenir pour se protéger de la brutalité qui domine leurs communautés.

Le coordonnateur régional des autorités communautaires (CRAC) a appelé à plusieurs reprises le gouvernement fédéral à assurer une plus grande protection contre les cartels.

Le coordinateur du CRAC, Bernardino Sanchez Luna, 48 ans, a déclaré au média local Sinembargo que les responsables n’avaient pas tenu leurs promesses de fournir sécurité, soins de santé et éducation.

Bernardino, qui agit en tant que chef des enfants soldats armés, a expliqué que les jeunes comblent le vide laissé par le sous-financement des forces de sécurité locales.

Il a dit à Sin Embargo: « Nous préparons les enfants parce que nous ne savons pas si aujourd’hui ou demain, ils (Los Ardillos) vont venir nous tuer. »

Il a ajouté que les enfants se sont joints volontairement motivés par la peur et le besoin de se défendre et de défendre leurs familles.

Leurs parents ont partagé des images choquantes des enfants armés marchant pour gagner de la publicité.

Le CRAC espère qu’en montrant au monde comment l’échec de l’État mexicain à protéger ses citoyens de Los Ardillos détruit la vie des enfants, ils seront contraints d’agir.

Bernardino espère que l’embarras du public obligera le gouvernement central à agir maintenant.

Los Ardillos est responsable de plusieurs enlèvements et meurtres dans l’État, selon le CRAC.

L’un des incidents les plus choquants attribués aux trafiquants de drogue a été la torture et le meurtre du groupe Sensation en janvier 2020.

La violence causée par Los Ardillos dans le village d’Ayahualtempa, qui abrite à peine 600 personnes, signifie qu’il y a neuf veuves, 14 orphelins et 34 réfugiés des villages voisins, selon les médias locaux.

L’Ayahualtempa, tout comme la plupart de l’État, est extrêmement pauvre et la plupart des enfants ne pourraient pas aller à l’école car les bâtiments sont situés dans des zones contrôlées par le cartel.

En 2019, une vidéo a été publiée montrant une scène similaire d’enfants portant les armes contre les Narcos à Guerrero.

Le gouvernement fédéral a répondu en promettant à l’État plus de protection et un meilleur financement.

Le CRAC affirme que le gouvernement n’a jamais tenu ses promesses, mais il espère que cette fois ses appels à l’aide ne tomberont pas dans l’oreille d’un sourd.