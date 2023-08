Des enfants sauvés après le drame du téléphérique au Pakistan

Des hélicoptères et des spécialistes de l’armée ont participé à une opération de sauvetage de 14 heures qui a attiré l’attention nationale et mondiale.

Six enfants et deux adultes ont été sauvés mardi soir d’un téléphérique dans la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa, après une épreuve de mort imminente qui a duré près de 15 heures. Depuis, deux personnes ont été arrêtées et accusées de négligence suite à cet incident.

Le téléphérique était utilisé pour transporter les gens sur la rivière Jangri Khwar dans le district de Battagram, car il n’y a pas de ponts dans la région. Les enfants à bord se rendaient à l’école lorsque deux lignes de suspension se sont brisées, laissant la télécabine pendre de manière précaire à environ 600 pieds (182 mètres) au-dessus d’un ravin de rivière en contrebas.

Les équipes de secours civiles ont été renforcées par le Groupe des services spéciaux (SSG) de l’armée pakistanaise et quatre hélicoptères. Des millions de personnes à travers le pays ont regardé les tentatives de sauvetage répétées retransmises en direct à la télévision.

L’un des enfants a été évacué par hélicoptère avant que la tentative de sauvetage ne soit interrompue, craignant que le contre-courant du rotor ne provoque la rupture de la nacelle.

Les opérations d’hélicoptères ont été interrompues au début de la nuit, en raison de problèmes de visibilité et de conditions météorologiques. Les sauveteurs ont ensuite tenté de rejoindre la télécabine sinistrée par des tyroliennes, dans l’obscurité.

« C’est une opération lente et risquée. Une personne doit s’attacher avec une corde et elle montera dans un petit télésiège et les sauvera un par un. Abdul Nasir Khan, un résident local, a déclaré aux journalistes. Après près de 15 heures, les huit personnes présentes à l’intérieur de la voiture étaient saines et sauves.

Mercredi, la police locale a arrêté le propriétaire et l’exploitant du téléphérique, soupçonnés d’avoir violé cinq articles de la loi pakistanaise, notamment « conduite imprudente » et « conduite négligente à l’égard des machines ».

« Cette négligence a mis la vie de huit personnes en danger, leur causant une détresse émotionnelle et entraînant une perte pour le gouvernement », selon le rapport de police obtenu par le média Dawn.

Le propriétaire a été accusé d’avoir utilisé « corde de mauvaise qualité » pour le téléphérique et en négligeant de fournir un certificat d’aptitude du câble à la police.