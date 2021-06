TIR : (MISE À JOUR)

Tandridge Cres et avenue Byng

– la police o/s

– les officiers ont confirmé 4 victimes par balle

– des enfants ont été abattus, et 1 homme adulte, les blessures sont variables

– @TorontoMedics assistance avec plusieurs runs d’emerge

– Inspecteur de service et MRO présents

