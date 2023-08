Des enfants pakistanais sauvés d’un téléphérique cassé disent qu’ils craignaient à plusieurs reprises de mourir

PESHAWAR, Pakistan (AP) — Des écoliers qui ont été sauvés d’un téléphérique cassé suspendu au-dessus d’une vallée au Pakistan ont déclaré mercredi qu’ils craignaient à plusieurs reprises d’être sur le point de mourir au cours de cette épreuve de 16 heures, malgré les tentatives de leurs parents de les rassurer par téléphone portable.

Plusieurs enfants, qui se rendaient à l’école mardi lorsqu’un des câbles de la voiture s’est cassé, ont également demandé qu’une école et un pont soient construits dans leur village afin qu’ils n’aient plus besoin de prendre le téléphérique à l’avenir.

Six enfants et deux adultes ont été retirés du téléphérique lors d’un sauvetage audacieux mardi. L’un des plus jeunes a été attrapé par un commando attaché à un hélicoptère par une corde, tandis que d’autres ont été descendus au sol dans un télésiège de fortune construit à partir d’un cadre de lit en bois et de cordes.

« J’avais entendu des histoires de miracles, mais j’ai vu de mes propres yeux un sauvetage miraculeux », a déclaré Osama Sharif, 15 ans, l’un des rescapés.

Oussama se rendait à l’école mardi pour recevoir les résultats de son examen final lorsqu’un des câbles s’est cassé.

« Nous avons soudainement ressenti une secousse, et tout s’est produit si soudainement que nous avons cru que nous allions tous mourir », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Certains des passagers avaient un téléphone portable et ont commencé à passer des appels. Des parents inquiets ont tenté de rassurer les enfants.

« Ils nous disaient de ne pas nous inquiéter, les secours arrivent », a-t-il déclaré. Après plusieurs heures, les passagers ont vu des hélicoptères voler dans les airs.

Les téléphériques fabriqués localement sont un moyen de transport largement utilisé dans le district montagneux de Battagram, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. En glissant sur des vallées escarpées, ils réduisent le temps de trajet vers les écoles, les lieux de travail et les entreprises. Mais ils sont souvent mal entretenus et chaque année, des personnes meurent ou sont blessées en les utilisant.

Mercredi, la police a arrêté Gul Zarin, le propriétaire du téléphérique, pour avoir ignoré les mesures de sécurité. Les autorités locales des régions montagneuses du nord-ouest ont annoncé qu’elles fermeraient tous les téléphériques jugés dangereux.

Des milliers de personnes sont venues assister à cette opération risquée mardi. À un moment donné, une corde descendue d’un hélicoptère s’est fortement balancée tandis qu’un enfant, retenu par un harnais, était tiré vers le haut.

En fait, les hélicoptères ajoutaient un élément de danger. Les courants d’air provoqués par les pales tourbillonnantes risquaient de fragiliser le seul câble empêchant le téléphérique de s’écraser au fond du canyon de la rivière.

« Nous avons pleuré et les larmes aux yeux, car nous avions peur que le téléphérique ne tombe en panne », a déclaré Oussama.

Après le coucher du soleil, les hélicoptères ne pouvant plus voler, les sauveteurs ont changé de tactique. Ils ont utilisé un télésiège de fortune pour s’approcher du téléphérique en utilisant le seul câble encore intact, a déclaré le chef de la police locale Nazir Ahmed.

Des cris de « Dieu est grand » ont éclaté alors que le télésiège était descendu au sol lors de la dernière étape de l’opération, juste avant minuit.

Ahmed a déclaré que les enfants ont reçu de l’oxygène par mesure de précaution avant d’être remis à leurs parents, dont beaucoup ont fondu en larmes de joie.

Deux autres enfants qui ont survécu, Rizwan Ullah et Gul Faraz, ont déclaré à l’Associated Press qu’ils n’oublieraient pas cette épreuve avant des années.

Gul a déclaré qu’il craignait, en attendant les secours, que le téléphérique ne s’écrase au sol et que « nous mourrions bientôt ». Il a appelé le gouvernement à construire une école dans la région et à relier leur village aux villes voisines par un pont et une route « afin que nos aînés et nos jeunes ne soient pas confrontés à de telles choses ».

Rizwan, 11 ans, a déclaré qu’il ne voulait plus utiliser le téléphérique, mais que cela ne serait possible que si une école était construite à proximité.

Ata Ullah, un autre étudiant secouru, a déclaré qu’il essaierait d’être courageux la prochaine fois qu’il devra en monter un.

« J’ai peur d’utiliser le téléphérique, mais je n’ai pas d’autre choix. Je retournerai à mon école lorsque le téléphérique sera réparé », a-t-il déclaré.

Riaz Khan et Munir Ahmed, The Associated Press