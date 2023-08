Des enfants pakistanais et des enseignants piégés dans une gondole à près de 300 mètres après la rupture d’un câble

Six enfants et deux enseignants sont suspendus à près de 1 000 pieds dans les airs au Pakistan après qu’un câble relié à la télécabine dans laquelle ils voyagent s’est cassé, selon des rapports.

Une mission de sauvetage par hélicoptère « extrêmement risquée » se déroule mardi pour sauver les personnes coincées dans une zone montagneuse à Battagram, située à environ 200 km au nord de la capitale Islamabad, ont déclaré des responsables à Reuters.

Une image publiée par l’Autorité nationale pakistanaise de gestion des catastrophes (NDMA) sur X, anciennement connue sous le nom de Twitter, montrait un objet noir suspendu au-dessus d’un ravin.

Les enfants et les enseignants auraient pris la gondole pour se rendre à l’école mardi.

La nacelle est coincée à environ 900 pieds dans les airs, selon la NDMA.

« Un enfant s’est évanoui à cause de la chaleur et de la peur », a déclaré à Reuters un responsable des secours, Shariq Riaz Khattak, décrivant comment la télécabine s’est coincée à mi-chemin dans le ravin et s’est accrochée à un seul câble après que l’autre qui lui était attaché s’est cassé.

Khattak a ajouté que l’opération de sauvetage – qui implique des hélicoptères militaires pakistanais – est entravée en raison des rafales de vent dans la région et de la possibilité que les rotors des hélicoptères déstabilisent la télécabine sinistrée, selon Reuters.

Un responsable de la sécurité a déclaré à Reuters que les troupes des forces spéciales étaient également impliquées dans « l’opération extrêmement dangereuse et risquée ».

« Tous les efforts sont déployés par l’armée pakistanaise pour secourir les personnes bloquées dans l’ascenseur », aurait déclaré ce responsable.

Des responsables ont déclaré à Reuters que six enfants et deux enseignants étaient à bord.

Dans un message sur X, le Premier ministre par intérim du Pakistan, Anwaar-ul-Haq Kakar, a qualifié la situation de « vraiment alarmante ».

« J’ai dirigé la NDMA, [Provincial Disaster Management Agency] La PDMA et les autorités du district doivent assurer de toute urgence le sauvetage et l’évacuation en toute sécurité des 8 personnes bloquées dans le télésiège », a-t-il déclaré.

« J’ai également ordonné aux autorités de procéder à des inspections de sécurité de tous ces télésièges privés et de s’assurer qu’ils peuvent être exploités et utilisés en toute sécurité », a ajouté Kakar.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.