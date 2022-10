Des enfants organisent une rencontre entre leurs parents divorcés, le résultat est hilarant

Les divorces sont délicats. Ils peuvent être horribles pour toutes les parties impliquées ou ils peuvent parfois avoir une prise hilarante. Maintenant, ces parents divorcés ont Internet divisé si leur rencontre organisée par leurs enfants est hilarante ou déchirante. Mais d’une chose les utilisateurs des médias sociaux sont certains, ces parents l’ont certainement pris à bras le corps. Et, Internet les aime pour cela. Les parents n’avaient aucune idée que leurs enfants les avaient de nouveau invités à dîner. Alors que la mère est assise dans le restaurant en regardant le menu, le père entre et est stupéfait de voir son ex-femme là-bas. La mère aussi regarde maladroitement autour d’elle. Mais le père a une remarque hilarante à leurs enfants : “Ce n’est pas mon ex, c’est mon pourquoi.” Regardez le clip ici :

Internet est divisé sur la question de savoir si les enfants ont eu raison de réunir leurs parents comme ça. Certains étaient sûrs que les enfants ne connaissaient manifestement pas les deux côtés de l’histoire pour leur faire vivre cela. La maladresse du père leur fait croire que si leur enfant adulte leur tire quelque chose comme ça, ils ne pourront peut-être pas s’empêcher de diffuser du linge sale sur leur ex-partenaire. D’autres y voyaient plutôt un signe de maturité des parents. «Je pense que quelque chose comme ça ne fonctionnerait que si le divorce était fait pacifiquement. Mes parents sont légalement séparés depuis 11 ans maintenant, mais ils sont toujours invités aux événements familiaux de l’autre, et ils iront à d’autres événements ensemble si nous leur demandons aussi. Mais s’ils ne s’entendaient pas, je les garderais loin l’un de l’autre », lit-on dans un commentaire.

Un autre utilisateur a écrit : « Je pense que ça va. Oui, ils ne s’aiment pas, mais ils aiment leurs enfants et c’est bien de les voir pouvoir, même s’ils sont mal à l’aise, ils peuvent être des adultes à ce sujet.

“Mes parents sont divorcés et sont tous les deux des gens formidables, mais pas très bien ensemble, mais ils sont civils. Honnêtement, le divorce est l’une des meilleures choses qu’ils aient faites pour eux-mêmes », a commenté un troisième utilisateur.

Pendant ce temps, un utilisateur a eu une réponse plus pondérée à la situation. Se présentant comme un parent divorcé, ils ont convenu qu’à un certain niveau, chaque enfant espère parfois que ses parents se remettent ensemble. C’est parce qu’il y a un attrait pour toute une unité familiale, même si les enfants savent que leurs parents ne sont pas faits pour être ensemble. Pour l’utilisateur, la situation ne s’est pas révélée aussi horrible. Les parents l’ont pris avec bonne humeur. Ils se sont souvenus quand leur enfant a essayé en plaisantant de les remettre ensemble avec leur père. Bien que les deux s’entendent bien, l’utilisateur a mentionné qu’ils ne se remettraient jamais avec le père. Cependant, l’amour pour leur enfant est plus grand. Cela vient avec l’amour de son sens de l’humour. L’utilisateur a également cru qu’il était capable de rouler avec la blague. Et ont mentionné qu’ils seraient restés et auraient continué à accepter d’autres invitations sans hésitation.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici