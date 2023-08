Des enfants « meurent en se tenant les uns les autres » après que leurs mères les ont laissés aller boire un verre | Nouvelles du monde

Les cinq enfants étaient tous âgés de un à huit ans (Photo : EWN News) Cinq jeunes enfants « sont morts en se tenant l’un l’autre » lorsqu’un incendie a ravagé leur maison alors qu’ils y étaient restés seuls, a-t-on affirmé. Les enfants, âgés de un à huit ans, étaient des frères et sœurs et des cousins ​​dont Des mamans étaient sorties boire un verre dans la capitale sud-africaine, Pretoria, samedi soir, semble-t-il. Dimanche vers 4 h 26, les services d’urgence ont été appelés suite à un incendie dans le quartier informel d’Itereleng, au sud-ouest de la ville. Quatre cabanes ont pris feu, tuant Lethokuhle et Siyanda Masango, âgés de un et quatre ans, ainsi que leurs cousins ​​Senzo Mahlatsi Machika, deux ans, Themba Thulane, six ans, et Dimakatso, huit ans. « Les corps des enfants étaient rapprochés et il semblerait qu’ils soient morts en se tenant l’un l’autre », a déclaré le voisin Gilbert Mahlelebe. Les mamans Lindiwe Machika, 39 ans, et Zanele Machika, 36 ans, ont été arrêtées et chacune inculpées de cinq chefs de négligence envers les enfants et de cinq chefs d’homicide coupable. Le père de trois des enfants, Johannes Masongwane, s’est réveillé avec un appel cauchemardesque de locaux lui annonçant que ses enfants étaient morts. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

Papa Johannes Masongwane (à gauche) a déclaré qu’il avait « tout perdu » dans la tragédie (Photo : EWN News) Il a déclaré qu’il y avait tellement de destructions qu’il ne pouvait même pas « montrer du doigt ses enfants ou leurs restes parce que tout n’était que cendres ». Le parent dévasté a déclaré à un média local SowetanLIVE: « J’étais avec mes enfants samedi et ma compagne m’a dit qu’elle emmenait nos enfants rendre visite à leur tante (sa sœur). «Je ne savais pas qu’ils dormiraient là-bas et je ne l’ai appris que tard dans la soirée. « Vers 3 heures du matin, j’ai reçu un appel m’informant que mes enfants avaient brûlé. Quand je suis arrivé sur les lieux, j’ai découvert que mes enfants avaient brûlé au point de devenir méconnaissables. « Leur mère et sa sœur n’étaient pas là. Ils ont ruiné ma vie. J’ai tout perdu.’ Les deux mères, qui sont toujours en garde à vue, ont donné l’adresse de M. Masongwane comme lieu où elles séjourneraient si le tribunal de première instance d’Atteridgeville leur accordait une libération sous caution. Mais M. Masongwane a refusé de les aider, disant : « Je ne veux pas qu’ils s’approchent de moi, ils ne devraient pas recevoir de caution ». « Je ne leur pardonnerai jamais – ils doivent croupir en prison », a-t-il ajouté.



La police et des responsables du gouvernement local se sont rendus sur les lieux dimanche (Photo : EWN News) La grand-mère paternelle des enfants, Johanna, a déclaré : « Je suis bouleversée parce que les enfants avaient une belle vie avec moi et maintenant ils sont partis. « (Leurs mères) doivent rester là-bas et mourir en prison parce que nous avons perdu des enfants à cause de l’alcool, ils méritent de mourir en prison. » M. Mahlelebe a raconté comment lui et plusieurs autres ont dû utiliser des seaux d’eau pour maîtriser eux-mêmes l’incendie, car les routes de la zone très fréquentée étaient trop étroites pour qu’un camion de pompiers puisse passer. Itereleng a longtemps été considérée comme un endroit dangereux où vivre pour sa population d’environ 30 000 habitants qui vit en grande partie dans la pauvreté. Ayant un accès extrêmement limité aux infrastructures officielles, les habitants ont installé des connexions électriques illégales, ce qui présente d’importantes menaces d’incendie. Le représentant du gouvernement local chargé des établissements humains, Lebogang Maile, s’est rendu à Itereleng lundi et a déclaré que tous ses habitants devaient être relogés car la ville est « inhabitable ». « Je ne peux pas donner de calendrier quant au moment où ces personnes seront déplacées, mais la ville doit faire quelque chose à propos de cet endroit – les gens ne sont pas censés rester ici », a-t-il déclaré. Itereleng n’est que l’un des milliers de quartiers informels d’Afrique du Sud, tous vulnérables aux incendies en raison de leur surpopulation et de la mauvaise construction. Un nombre impressionnant de 5 544 incendies dans des quartiers informels ont été signalés en 2019, année la plus récente pour laquelle ces données de l’Université de Stellenbosch sont disponibles. Plus : Tendances

Le gouvernement et les dirigeants locaux subissent depuis longtemps des pressions pour résoudre ce problème, mais il s’agit d’un problème complexe. De nombreux résidents n’ont pas les moyens de vivre dans un autre type de logement, certains sont des immigrants illégaux qui n’ont aucun moyen de louer officiellement et tout effort visant à reconstruire les colonies de manière plus sûre laisse moins d’espace et finit par déplacer les gens. M. Maile a déclaré à la chaîne d’information télévisée eNCA que c’était « un très grand défi pour le gouvernement d’empêcher la croissance constante des quartiers informels ». « Nous voulons exhorter nos communautés à coopérer et à travailler avec nous pour empêcher la prolifération des établissements informels », a-t-il déclaré. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

