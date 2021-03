Les courses de voitures de formule sont amusantes à regarder, mais elles sont également notoirement lourdes en émissions, la Formule 1 ajoutant plus de 250000 tonnes de dioxyde de carbone en une seule année (2018). Mais cela ne signifie pas que toutes les races de formule doivent être mauvaises pour l’environnement, en fait, certaines peuvent être bénéfiques pour notre chère planète. Comme récemment vu lors d’une course très inspirante en Espagne où des écoliers ont participé à une course inspirée des courses de Formule pour sensibiliser aux avantages environnementaux des voitures électriques.

Dans une vidéo partagée par Reuters, une course très intéressante a eu lieu en Espagne. «Les écoliers ont piloté des voitures électriques personnalisées de Formule 24 et de Formule 24+ en Espagne pour sensibiliser le public aux sources d’énergie alternatives, au changement climatique et aux problèmes de pollution», a écrit l’agence dans la légende.

Le matériel et l’équipement de base nécessaires pour personnaliser ces voitures électriques de Formule 24 et de Formule 24+ ont été fournis à l’école par Greenpower Iberia, l’aile espagnole de la fiducie éducative basée au Royaume-Uni. Les écoliers ont ensuite utilisé l’équipement et l’aide de divers mentors pour modifier leurs véhicules afin de créer des voitures de course vertes respectueuses de l’environnement. Cependant, le concept, la conception et le travail – tout a été fait par les enfants eux-mêmes.

Le défi ici était d’optimiser la conception pour que leur batterie dure le plus longtemps possible. En utilisant la puissance de leur batterie à pleine efficacité, chaque équipe a dû faire plusieurs tours de la piste de course sans se mettre sous tension pendant 90 minutes. L’équipe qui effectuera le plus grand nombre de tours gagnerait.

Un étudiant-coureur, Alberto Castillo, a expliqué à l’agence à quel point ces courses peuvent être utiles pour le développement global des étudiants. «En plus d’être amusant et intéressant, vous pouvez apprendre la mécanique, l’électrique et ensuite vous faire de la compétition. Vous apprenez des choses du domaine de l’ingénierie, plus de choses pour l’avenir », a-t-il déclaré.

Le projet a débuté dans les années 90 au Royaume-Uni. Il a été conçu comme un moyen d’encourager et de soutenir les matières scientifiques et STEM parmi les étudiants. En outre, la fondation travaille à la sensibilisation aux dommages environnementaux causés par l’énergie fossile et promeut l’utilisation de sources d’énergie alternatives.