Des enfants font honte aux parents avec leurs connaissances en science, technologie, ingénierie et mathématiques, selon une étude

Les ENFANTS font honte à leurs parents en ce qui concerne leurs connaissances en science, technologie, ingénierie et mathématiques, selon une étude.

Les chercheurs qui ont interrogé des parents d’enfants âgés de cinq à 13 ans ont découvert que la simple pensée d’avoir à aider leurs enfants pour tout ce qui touche à ces sujets laisse un tiers « se sentir mal ».

Les parents ont honte après que leurs enfants leur présentent leurs connaissances scientifiques Crédit : Getty

A moitié ouvertement admis qu’ils en savent moins sur les sciences que leurs descendants – et il en va de même pour la technologie (44 %), l’ingénierie (25 %) et les mathématiques (38 %).

En fait, 48 pour cent des parents ne savent même pas ce que signifie le terme collectif ou l’acronyme de ces sujets – STIM.

Et bien que familiers aux enfants dans le cadre du programme scolaire national, des termes tels que la logique booléenne (79 %), le code binaire (46 %), l’hexadécimal (68 %) et Raspberry Pi (64 %) font un blanc avec les mamans et les papas.

La recherche a été commandée par l’Institution of Engineering and Technology (IET) avant sa journée portes ouvertes en ingénierie gratuite qui a lieu le vendredi 23 juillet.

Présenté par l’animatrice de CBeebies Maddie Moate et le diffuseur scientifique de la BBC Greg Foot, l’événement regorgera d’expériences, d’invités spéciaux et de démonstrations à domicile, le contenu étant ensuite disponible pour tout le monde tout au long de l’été.

Le professeur Danielle George, présidente de l’IET, a déclaré : « J’ai toujours été passionnée par notre rôle dans l’inspiration de la prochaine génération d’ingénieurs, de développeurs d’applications et d’astronautes.

« Mais l’étude d’aujourd’hui a révélé des lacunes dans les connaissances des parents en STEM, ce qui peut rendre difficile pour eux de s’engager sur le sujet avec leurs enfants.

« La journée portes ouvertes de l’ingénierie offre aux mamans et aux papas de partout d’excellentes activités pour les aider à se plonger dans la science et la technologie et pour encourager leurs enfants à participer et à s’engager dans le monde des STEM. »

Cependant, ce n’est pas seulement le programme STEM moderne qui déconcerte les parents.

L’étude a révélé qu’il y a beaucoup de choses qu’on leur a également enseignées mais qu’elles ont complètement oubliées.

Plus de la moitié des mamans et des papas interrogés ne savent plus ce qu’est la photosynthèse, 68% ne se souviennent plus du théorème de Pythagore et 54% ne savent plus faire de division longue.

Un autre 52 pour cent ne peut pas calculer de fractions, 61 pour cent ne se souviennent pas de la façon de calculer la circonférence d’un cercle et 40 pour cent ne savent pas combien de côtés un octogone a.

La loi de la gravitation universelle de Newton est un mystère pour 73 %, et pour 47 %, il en va de même pour les nombres premiers – alors que la même proportion ne peut pas reconnaître le symbole de pi.

Les deux tiers ne connaissent pas le terme qui décrit ce qui se passe lorsqu’un liquide se transforme en gaz – l’évaporation – et 52 pour cent ne connaissent pas le point d’ébullition de l’eau.

Et peut-être qu’avoir conscience de ce qu’ils ne savent plus explique pourquoi 70 % pensent que leurs enfants gagneraient « beaucoup de confiance » s’ils adoptaient les STEM.

Les recherches menées via OnePoll ont également révélé que les deux tiers souhaiteraient qu’on leur enseigne ce sujet de la manière engageante et passionnante que les enfants sont aujourd’hui.

Le professeur Danielle George a ajouté : « Nous avons une programmation fantastique pour l’événement virtuel de cette année et un certain nombre d’organisations merveilleuses y participent.

« L’inscription est totalement gratuite, nous encourageons donc vraiment le plus grand nombre de parents et d’enfants à le faire. C’est l’antidote parfait à l’ennui pour les familles à la recherche d’activités passionnantes et amusantes pendant les vacances scolaires.

