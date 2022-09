Kolkata a récemment assisté à l’inauguration de Sabuj Dwip, une oasis verte née d’un dépotoir, et tout a été fait par des enfants. Sabuj Dwip est un espace vert dans les locaux du centre de santé primaire urbain (UPHC) du quartier 65. Il est situé à Tiljala, un bidonville densément peuplé au cœur de la ville de Kolkata.

L’espace était auparavant un étang, dans lequel des débris tels que des déchets de construction et des déchets ménagers étaient régulièrement déversés, le transformant ainsi en un terrain d’élimination des déchets solides à ciel ouvert. Peu à peu, il s’est transformé en un espace insalubre pour les enfants, les adolescents et les personnes âgées, les patients visitant le centre ainsi que le personnel de santé qui fournit des services à la communauté.

Le sol a attiré l’attention des jeunes qui se livraient à des pratiques dangereuses telles que la toxicomanie et le jeu après la tombée de la nuit. Afin d’aider à la transformation positive de l’espace, les membres du club de jeunes locaux, les chefs de groupe communautaire des groupes de mères, les groupes d’enfants et les groupes de jeunes, les résidents des ménages environnants, le personnel du bureau de santé du quartier, le personnel de la conservation ainsi que le conseiller du quartier et son Les associés ont travaillé sans relâche avec l’équipe de résilience urbaine de Save the Children pour motiver la communauté à cesser de jeter des ordures dans l’espace.

L’idée est née d’un besoin urgent de convertir l’espace du centre de santé qui était utilisé par les communautés environnantes comme une décharge à ciel ouvert, en une oasis de verdure qui serait entretenue par les membres de la communauté eux-mêmes. La campagne dans la communauté a déjà déclenché un changement positif dans l’état d’esprit de la communauté et leur participation a assuré un espace vert durable qui pourrait être utilisé par eux. Grâce à des approches d’intervention tactiques, des déchets respectueux de l’environnement et sans danger ont été utilisés pour transformer l’espace en une zone accessible et adaptée aux enfants.

Susmita Guha, directrice principale du programme d’État du Bengale occidental, Save the Children, a déclaré : « Nous, en tant que Bal Raksha Bharat, défendons les droits de l’enfant et vous, en tant qu’adultes responsables de la communauté, pouvons nous aider à le faire. Cet espace vert est un parfait exemple de l’un de ces droits à avoir un environnement propre et vert.

Le voyage a connu plusieurs tournants et jalons, à commencer par l’identification de l’espace, la recherche d’un consensus, l’approche de la municipalité de Kolkata et de l’agent de santé municipal pour approbation, la finalisation des conceptions, l’organisation de campagnes, la mobilisation des communautés, dont beaucoup avaient des inhibitions quant au succès de une telle initiative, nettoyer les débris et enfin mettre en place tout l’espace avec des conceptions innovantes et un immense travail acharné.

Creative Footprint, agence spécialisée dans l’intervention tactique, a participé à la conception de l’espace vert et à la supervision de l’exécution. Greenwood, une autre agence basée à Kolkata, a été chargée d’exécuter la conception sur le terrain. Il a été un modèle exemplaire de collaboration, d’innovation et de créativité.

L’ensemble du processus a duré environ 15 mois, dont les deux derniers mois ont été consacrés aux travaux liés à la construction. Cela indique le processus minutieux requis pour une telle intervention qui est la première du genre dans un bidonville urbain densément peuplé d’une ville métropolitaine comme Kolkata.

