Treize enfants et deux adultes ont été transportés d’urgence à l’hôpital après un coup de foudre causé par une dangereuse tempête supercellulaire.

Les services d’urgence se sont rendus sur Harvey Road à Clinton près de Gladstone, dans le centre du Queensland, après 13h30, après que la tempête dévastatrice a ravagé la région.

Un porte-parole de l’Ambulance du Queensland a déclaré au Daily Mail Australia que le groupe souffrait de picotements après qu’un coup de foudre s’est produit à proximité.

Ils ont tous été emmenés à l’hôpital Gladstone dans un état stable.

9News a rapporté que le groupe était composé de 13 élèves et de deux enseignants d’une école, l’un des enseignants souffrant de douleurs thoraciques après l’incident.

Le rapport indique que la foudre s’est produite alors que le groupe faisait une «activité sur l’eau».

Le Bureau de météorologie a émis un avertissement d’orage violent pour la région, avec des tempêtes apportant des vents destructeurs et une grosse grêle.

Des tempêtes dangereuses ont fait des ravages dans le sud-est du Queensland au cours des dernières 24 heures, notamment une femme qui a été forcée de se cacher dans sa voiture alors qu’elle était détruite par la grêle lundi après-midi.

L’auteur TM Clark était au volant sur Bribie Island Road à Ningi lorsque l’événement météorologique s’est produit juste avant 15 heures.

La grêle a frappé l’avant de la nouvelle Camry, provoquant la fissuration du côté droit de la vitre.

Mme Clark a commencé à jurer en filmant la pluie et la grêle sur toute la longueur de la fenêtre, provoquant l’éclatement complet du verre.

« Je pensais que c’était juste une autre tempête pour être honnête. Nous avons tellement de grosses tempêtes à venir », a-t-elle déclaré au Daily Mail Australia.

«Je ne m’en suis rendu compte que lorsque j’ai vu la grêle.

Mme Clark a déclaré que la grêle avait à peu près la taille d’une balle de golf et que la voiture avait été martelée pendant environ deux minutes avant de ralentir.

L’auteur, qui est née au Zimbabwe, a déclaré qu’elle n’était « normalement pas une jureuse », mais a admis qu’elle était un peu « paniquée » par le temps sauvage.

«Ma nouvelle voiture est terminée», dit-elle.

‘Je pense que peut-être tout le pare-chocs a été épargné [but everything else was damaged]».

Le Bureau de météorologie a mis en garde plus tôt contre de violentes tempêtes entraînant des vents destructeurs, de la grêle et de fortes pluies sur la Sunshine Coast, Maroochydore, Caloundra, Gympie, Noosa et Dalby lundi après-midi. Sur la photo: la grêle est vue de la tempête de lundi

La voiture a trois mois et n’a même pas parcouru plus de 8 000 km.

Mme Clark a sauté sur la banquette arrière avec son fils alors que la tempête roulait, craignant que la fenêtre ne s’effondre complètement.

«Je pensais que ça allait passer, il y avait des éclats de verre», dit-elle.

«Je n’étais pas sûr que le pare-brise tiendrait.

Le Bureau de météorologie avait averti plus tôt de violentes tempêtes entraînant des vents dommageables, de la grêle et de fortes pluies sur la Sunshine Coast, Maroochydore, Caloundra, Gympie, Noosa et Dalby lundi après-midi.

«C’était vraiment une averse! Hier, les averses et les orages ont permis de rompre avec la chaleur, les chutes les plus élevées enregistrées sur la Sunshine Coast – 142 mm au barrage de Borumba! a déclaré mardi le bureau.

La grêle tombe dans le sud-est du Queensland alors qu’une tempête s’est abattue lundi après-midi

Energex a déclaré que 22017 clients du sud-est du Queensland se sont retrouvés sans électricité à 20 heures lundi.

Le bureau a déclaré que les habitants de Woodford, au nord-ouest de Brisbane, avaient signalé des grêlons de trois centimètres.

Mardi, Brisbane devait atteindre 32 ° C avec des conditions principalement ensoleillées.

Sydney a chuté à 22 ° C après un temps chaud lundi, tandis que Melbourne est dynamique avec un maximum de 18 ° C.

Perth sera très chaud avec 40 ° C attendu, tandis qu’Adélaïde pourrait atteindre 22 ° C.

Hobart devrait atteindre 19 ° C, tandis que Canberra devrait atteindre 20 ° C. Une tempête ou deux est attendue à Darwin, avec des températures atteignant 33 ° C.