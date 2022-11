Des enfants enterrés vivants dans des écoles effondrées après le tremblement de terre en Indonésie et des glissements de terrain horribles alors que le nombre de morts atteint 268

Des dizaines d’écoliers ont été enterrés vivants après l’effondrement de leurs salles de classe lors d’un violent tremblement de terre en Indonésie, ont déclaré des responsables.

Le nombre de morts du séisme de magnitude 5,6 dans les montagnes de l’ouest de Java lundi est passé à 268 aujourd’hui alors que les secouristes continuaient de fouiller les montagnes de décombres pour trouver des survivants.

Une pépinière détruite à Cianjur, province de Java occidental, Indonésie Crédit : Reuters

Un bâtiment scolaire détruit suite au tremblement de terre à Cianju Crédit : Reuters

Des sauveteurs inspectent une école endommagée par le tremblement de terre de magnitude 5,6 Crédit : AP

Le tremblement de terre a causé d’importants dégâts à la ville de Cianjur Crédit : Alamy

Le tremblement de terre a causé des dommages dévastateurs à la ville de Cianjur, rasant des écoles, détruisant des routes et des ponts et enterrant au moins un village sous un glissement de terrain.

Des centaines de personnes ont été blessées – et les responsables ont averti que le nombre de morts pourrait encore augmenter car les habitants restent piégés.

Le gouverneur de l’ouest de Java, Ridwan Kamil, a déclaré : “La majorité de ceux qui sont morts étaient des enfants”.

Il a déclaré que bon nombre des jeunes victimes étaient des élèves des écoles publiques qui avaient terminé leurs cours réguliers et suivaient des cours supplémentaires dans des écoles islamiques lorsque le séisme a frappé l’île.

Au moins 151 personnes sont toujours portées disparues.

Les efforts de sauvetage ont été entravés par des routes et des ponts endommagés et des pannes d’électricité – et un manque d’équipement lourd pour aider à déplacer les tas de lourds gravats de béton.

Le tremblement de terre a envoyé des habitants terrifiés dans les rues, certains couverts de sang et de débris, et a provoqué l’effondrement de bâtiments autour de la zone rurale.

Les autorités locales ont déclaré que plus de 300 personnes avaient été grièvement blessées et au moins 600 autres avaient subi des blessures mineures.

Les hôpitaux ont été débordés, avec des images montrant des patients sur des civières et des lits dans des tentes installées à l’extérieur dans des parkings et dans la rue, avec des perfusions intraveineuses dans les bras en attente de traitement.

Henri Alfiandi, chef de l’Agence nationale de recherche et de sauvetage, a déclaré que 25 personnes étaient toujours enterrées dans le village de Cijedil, au nord-ouest de Cianjur, après un glissement de terrain.

“Nous maximisons les opérations à plusieurs endroits où l’on soupçonne qu’il y a encore des victimes”, a-t-il déclaré.

“Notre équipe essaie également d’atteindre les zones reculées. Pour nous, toutes les victimes sont une priorité, notre objectif est de les retrouver et de sauver des vies en les faisant évacuer au plus vite et en obtenant une aide médicale.”

Endra Atmawidjaja, porte-parole des travaux publics et du logement, a déclaré que les secouristes se concentrent sur une douzaine d’endroits à Cianjur, où l’on pense toujours que des personnes sont prises au piège.

“Nous courons contre la montre pour sauver les gens”, a déclaré Atmawidjaja.

Le chef de la police de Cianjur, Doni Hermawan, a déclaré que les services d’urgence avaient sauvé une femme et un bébé d’un glissement de terrain – mais qu’une troisième personne qu’ils ont trouvée est décédée tragiquement des suites de leurs blessures.

Selon les rapports, huit voitures ont été piégées par un autre glissement de terrain.

Lors d’un enterrement dans un village près de Cianjur, les proches de Husein, une victime de 48 ans, qui a été tué alors qu’il construisait une maison lorsque le séisme a frappé, ont pleuré lorsque son corps a été abaissé dans le sol.

“Je viens de perdre un frère il y a 10 jours. Maintenant, j’ai perdu un autre frère”, a déclaré sa sœur Siti Rohmah en sanglotant de manière incontrôlable.

“J’ai continué à attendre, espérant qu’il survivrait et que rien de mal ne lui arriverait.”

L’un des dizaines de sauveteurs, Dimas Reviansyah, 34 ans, a déclaré que les équipes utilisaient des tronçonneuses et des excavatrices pour percer des tas d’arbres abattus et de débris afin de retrouver des survivants.

“Je n’ai pas dormi du tout depuis hier, mais je dois continuer car il y a des victimes qui n’ont pas été retrouvées”, a-t-il déclaré.

Vingt-cinq répliques ont été enregistrées en deux heures après le séisme, selon l’agence météorologique BMKG.

Des camions transportant de la nourriture, des tentes, des couvertures et d’autres fournitures de Jakarta sont arrivés tôt mardi dans des abris temporaires.

Le président Joko Widodo s’est également rendu à Cianjur mardi pour rassurer les gens sur le fait que le gouvernement atteindrait ceux qui en ont besoin.

“En mon nom et au nom du gouvernement, je voudrais exprimer mes sincères condoléances aux victimes et à leurs familles de ce tremblement de terre de Cianjur”, a-t-il déclaré après avoir rendu visite aux survivants dans les abris.

Il s’est engagé à reconstruire les infrastructures détruites – y compris le pont principal reliant Cianjur à d’autres villes – et à fournir jusqu’à 50 millions de roupies (3 180 $) à chaque habitant dont la maison a été endommagée.

Environ 175 000 personnes vivent à Cianjur, qui fait partie d’un district montagneux du même nom avec plus de 2,5 millions d’habitants.

Le tremblement de terre a frappé à une faible profondeur de 6,2 milles.

Cela a également déclenché la panique dans la grande région de Jakarta – à environ trois heures de route – où les gratte-ciel se sont balancés et les employés de bureau se sont précipités hors de leurs bâtiments.

Les tremblements de terre se produisent fréquemment à travers la nation tentaculaire de l’Indonésie – mais il est rare qu’ils se fassent sentir à Jakarta.

Le pays de plus de 270 millions d’habitants est souvent frappé par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur le Ring of Fire, un arc de volcans et de lignes de faille dans le bassin du Pacifique.

En février, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental.

En janvier 2021, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué plus de 100 personnes et en a blessé près de 6 500 dans la province de West Sulawesi.

Et un puissant tremblement de terre et un tsunami dans l’océan Indien en 2004 ont tué près de 230 000 personnes dans une douzaine de pays, la plupart en Indonésie.

Cela survient alors qu’un tremblement de terre de magnitude 7,0 a secoué mardi la capitale voisine des îles Salomon, Honiara.

Le premier tremblement de terre a frappé juste au large de la côte sud-ouest à 13 heures, heure locale, déclenchant une alerte au tsunami – avant qu’il ne soit annulé.

Un deuxième séisme, d’une magnitude de 6,0, a été enregistré à proximité 30 minutes plus tard.

Aucun décès ni blessé n’a été signalé dans l’immédiat.

Des secouristes recherchent des victimes sous les ruines de bâtiments effondrés à Cianjur Crédit : AFP

Des secouristes transportent le corps d’une victime à Cianjur Crédit : AFP

Une voiture endommagée sur le site d’un glissement de terrain suite au séisme Crédit : Reuters