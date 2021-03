HOUSTON (AP) – Des centaines d’enfants et d’adolescents d’immigrants ont été détenus dans une tente de la patrouille frontalière dans des conditions bondées, certains dormant par terre parce qu’il n’y a pas assez de tapis, selon des avocats à but non lucratif qui supervisent les centres de détention pour immigrants.

Les avocats ont interrogé plus d’une douzaine d’enfants jeudi à Donna, au Texas, où la patrouille frontalière détient plus de 1 000 personnes. Certains des jeunes ont dit aux avocats qu’ils étaient dans l’établissement depuis une semaine ou plus, malgré la limite de trois jours fixée par l’agence pour la détention d’enfants. Beaucoup ont déclaré qu’ils n’avaient pas été autorisés à téléphoner à leurs parents ou à d’autres proches qui se demandaient peut-être où ils se trouvaient.

Malgré les inquiétudes concernant le coronavirus, les enfants sont maintenus si étroitement ensemble qu’ils peuvent toucher la personne à côté d’eux, ont déclaré les avocats. Certains doivent attendre cinq jours ou plus pour se doucher, et il n’y a pas toujours de savon disponible, juste du shampoing, selon les avocats.

L’administration du président Joe Biden a refusé aux avocats l’accès à la tente. Pendant l’administration de l’ancien président Donald Trump, les visites d’avocats dans les postes de patrouille frontalière ont révélé de graves problèmes, notamment des dizaines d’enfants détenus dans une station rurale sans nourriture, eau ou savon adéquats.

«Il est assez surprenant que l’administration parle de l’importance de la transparence et ne laisse pas les avocats chargés des enfants déterminer où ils logent», a déclaré Leecia Welch du Centre national pour le droit de la jeunesse, l’un des avocats. « Je trouve cela très décevant. »

Bien qu’aucun des enfants n’ait signalé de situations aussi graves que pendant l’ère Trump, Welch a déclaré que les avocats « n’étaient pas en mesure de jeter les yeux sur rien pour voir par nous-mêmes, alors nous ne faisons que rassembler ce qu’ils ont dit. »

Un règlement judiciaire de 1997, connu sous le nom d’accord Flores, établit des normes pour la détention par le gouvernement d’enfants d’immigrants. Les avocats ont le droit, sous Flores, de superviser la détention des enfants. Le ministère de la Justice a refusé de commenter jeudi les raisons pour lesquelles les avocats se sont vu refuser l’accès. L’administration Biden n’a pas répondu à plusieurs demandes de l’Associated Press demandant l’accès à la tente.

L’histoire continue

Les chiffres du gouvernement montrent une crise croissante alors que des centaines d’enfants traversent la frontière chaque jour et sont placés en détention. La patrouille frontalière a actuellement un record de plus de 3 000 enfants en détention, selon les données gouvernementales obtenues par AP. Ce chiffre augmente presque quotidiennement.

De plus en plus d’enfants attendent plus longtemps sous la garde de la patrouille frontalière parce que les établissements à long terme gérés par les services de santé et sociaux américains n’ont pratiquement aucune capacité. Des centaines d’enfants sont appréhendés chaque jour à des taux bien plus élevés que ceux que HHS les remet aux parents ou aux sponsors. HHS prend actuellement en moyenne 37 jours pour libérer un enfant.

Biden a mis fin à la pratique de l’ère Trump d’expulser les enfants d’immigrants qui traversent seuls la frontière, mais a maintenu les expulsions de familles immigrées et d’adultes célibataires. Bien que son administration ait tenté de dissuader les immigrants d’entrer aux États-Unis, beaucoup pensent qu’ils ont maintenant de meilleures chances. De plus en plus de parents envoient leurs enfants de l’autre côté de la frontière alors qu’ils restent au Mexique ou en Amérique centrale.

La plupart des postes de patrouille frontalière ont été conçus pour la détention à court terme d’adultes, avec des cellules froides en béton avec des lumières toujours allumées. La tente Donna a des cloisons claires et des tapis pour dormir, selon des images que le gouvernement a publiées.

Six enfants sont morts après avoir été détenus par des agents aux frontières sous l’administration Trump. L’un est mort de la grippe au poste de patrouille frontalière de Weslaco, au Texas, où des mineurs sont actuellement détenus.

HHS a demandé à ses sous-traitants de lever les restrictions de capacité édictées pendant la pandémie et d’accélérer les libérations en payant le billet d’avion pour les enfants au lieu de facturer les sponsors.

Mais les experts et les avocats qui travaillent avec les enfants disent que le gouvernement peut faire plus.

Alors que la majorité des jeunes détenus par le gouvernement sont des adolescents, la patrouille frontalière et le HHS détiennent de très jeunes enfants qui, dans certains cas, ont été séparés des gardiens adultes.

L’Associated Press a interviewé cette semaine la mère d’une fillette guatémaltèque de 4 ans qui a traversé la frontière le 5 mars avec sa tante. Les autorités frontalières ont expulsé la tante et étiqueté la fille non accompagnée d’un parent, la plaçant dans la tente Donna.

Les parents de la fille vivent dans le Maryland. Sa mère a dit à l’AP qu’elle ne savait où se trouvait leur fille que dimanche et ne lui avait parlé que lundi. Selon la mère, la fille n’a pas été en mesure de parler pendant un appel téléphonique de près de 20 minutes. L’AP n’identifie pas la fille ou sa mère pour protéger la vie privée de l’enfant.

«Elle a pleuré comme si quelque chose se passait, comme si elle avait peur», a déclaré la mère cette semaine. «J’ai commencé à pleurer quand je l’ai entendue de cette façon. Cela ne me semblait pas juste.

Les parents ont demandé que leur fille leur soit directement libérée, mais lundi, elle a été envoyée du sud du Texas en famille d’accueil au Michigan.

Quand elle a parlé à sa mère mardi matin, la fille ne pleurait plus mais ne pouvait toujours pas parler.

«Elle n’a rien dit», dit-elle. «J’ai essayé tout ce que je pouvais, mais rien.»

Homeland Security et HHS ont d’abord déclaré qu’ils ne pouvaient pas directement remettre l’enfant à sa mère. Mais après que les avocats de la famille ont menacé de poursuivre en justice et suite aux enquêtes de l’AP, le gouvernement a notifié mercredi à la mère de la jeune fille qu’il accélérerait sa libération.

Amy Maldonado, avocate de la famille, a noté que les processus souvent fastidieux du gouvernement et les espaces insuffisants pour garder les enfants à la frontière sont antérieurs à l’administration Biden.

«Je ne les tiens pas responsables de l’histoire complète», a-t-elle déclaré. «Mais cet enfant aurait pu être remis à sa mère, et c’est sous cette administration.»

___

La journaliste de l’Associated Press Colleen Long à Washington a contribué à ce rapport.