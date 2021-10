Des enfants éminents d’acteurs de Bollywood font l’objet d’une enquête dans une affaire de drogue après que le NCB a fait une descente dans une fête | Nouvelles des gens

Plus tôt samedi, le NCB a arrêté au moins 10 personnes lors d’un raid mené lors d’une soirée très médiatisée qui s’est tenue sur un bateau de croisière à Mumbai.

Application Zee News : Lisez les dernières nouvelles de l’Inde et du monde, les nouvelles de Bollywood, les mises à jour commerciales, les scores de cricket, etc. Téléchargez l’application Zee News dès maintenant pour suivre les dernières nouvelles quotidiennes et la couverture des événements en direct.