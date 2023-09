Des enfants d’une région reculée de l’Alaska visent des prix de carnaval, montrent leurs gains et lancent des feux d’artifice

AKIACHAK, Alaska (AP) — Il n’y a rien de plus universel que des enfants qui s’amusent lors d’un carnaval d’été, que ce soit au milieu d’une vague de chaleur à New York ou par temps beaucoup plus frais dans la toundra de l’Alaska.

À la mi-août, les enfants d’Akiachak, en Alaska, ont dépensé avec impatience dollar après dollar dans l’espoir de gagner un animal en peluche lors du carnaval annuel du village avant la rentrée scolaire. Les enfants faisaient la queue en attendant leur tour pour lancer des anneaux autour des bouteilles de soda, faire rouler une boule de bowling pour faire tomber les quilles ou lancer des fléchettes.

De nombreux enfants ont fièrement montré leurs prix, certains portant des serpents en peluche autour du cou – un choix peut-être étrange en Alaska, qui est « célèbre pour son absence totale de serpents », note le Département de la pêche et du gibier de l’Alaska sur son site Internet. (Pour mémoire, le plus grand État du pays ne compte ni lézards ni tortues d’eau douce non plus.)

Des stands de carnaval de fortune étaient encadrés de bois et recouverts d’une bâche bleue pour protéger les travailleurs de la bruine omniprésente qui tombait sur la communauté située sur la rive ouest de la rivière Kuskokwim, à environ 644 kilomètres à l’ouest d’Anchorage. Il y a près de 700 habitants – dont un tiers sont des enfants de moins de 10 ans – dans la communauté accessible uniquement par bateau ou par avion pendant les mois les plus chauds.

En hiver, la rivière Kuskokwim gelée devient une route de glace, servant d’autoroute vers d’autres villages voisins et Bethel, une communauté centrale du sud-ouest de l’Alaska à environ 32 kilomètres au sud-ouest d’Akiachak.

Les enfants à vélo, les enfants plus âgés et les adultes, pour la plupart à quatre roues, naviguent dans les rues boueuses ou courent à travers le village rempli de chiens et de quelques chats, voire aucun. Et même si le 4 juillet était bien passé, certains garçons semblaient disposer d’une réserve inépuisable de feux d’artifice pour garder les choses animées.

