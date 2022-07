Des enfants du Qatar aident à donner une seconde chance aux tortues imbriquées en voie de disparition

Sur une plage du nord-est du Qatar, Lolwa, six ans, dit au revoir à deux bébés tortues imbriquées, une espèce qui a une chance sur mille de survivre jusqu’à l’âge adulte. Les prédateurs, le changement climatique, les filets de pêche et la pollution marine ont tous contribué à la classification de ces créatures à bec étroit comme “en danger critique d’extinction” en 1996. Mais un programme de conservation au Qatar espère faire revivre l’espèce en déclin, libérant des milliers de nouveau-nés dans la mer. chaque année, maintenant avec l’aide de jeunes enfants. «En tant qu’adultes, nous sommes un peu au-delà de tout espoir», a déclaré Clara Lim, une représentante du musée pour enfants Dadu qui a organisé l’initiative pour les jeunes. “Mais les enfants ont le pouvoir d’intérioriser vraiment toutes ces choses qu’ils apprennent… et ils intègrent ces habitudes dans leur vie.”

Le programme qatari a été lancé dès 2003 et, au cours des cinq dernières années, a envoyé quelque 30 000 nouveau-nés à la mer, dont 9 000 en 2020 lorsque la pandémie a vidé les eaux de leurs visiteurs humains.

Entre avril et juin, les écologistes qatariens surveillent les femelles imbriquées qui sont arrivées sur la plage de Fuwairit pour accoucher, les mesurent, leur prodiguent des soins si nécessaire et attachent parfois des dispositifs de repérage.

Les nids sont déplacés de sous le sable sur la plage principale et placés sous un auvent pour les protéger des marées et des prédateurs.

Soixante jours plus tard, au moment de l’éclosion, “les bons et les sains… on les relâche à la mer”, a déclaré Mohamed Seyd Ahmed, expert de la faune au ministère qatari de l’environnement.

“Les autres petits ou fatigués… on relâche dans une piscine” pour leur permettre de se renforcer d’abord, a-t-il ajouté.

Les tortues « agissent comme un aspirateur (nettoyeur) », a expliqué Ahmed, consommant des méduses et des herbiers, de sorte que leur déclin a un effet « sur toute la vie marine ».

Faire face aux menaces

Un soir de juin, la jeune Lolwa est rejointe par Shaikha, huit ans, et Abdullah, neuf ans, pour relâcher les bébés tortues en mer.

Un contact étroit avec les tortues a créé un lien entre elles et les enfants, qui ont affectueusement donné aux créatures des noms comme Sassa et Blueberry.

Comme on l’espérait, les mentalités sont déjà en train de changer dans cette jeune génération.

“Nous ne pouvons pas jeter de plastique dans la mer car elles (les tortues) se feront prendre dans le plastique”, déclare Shaikha.

Le braconnage et le manque d’espace menacent également ces animaux qui atteignent l’âge adulte à 25 ans et vivent en moyenne 50 ans.

Comme les tortues reviennent instinctivement pondre sur les plages où elles sont nées, il sera possible de mesurer le succès du programme, mais pas avant 2028, lorsque les premiers nouveau-nés lâchés en 2003 reviendront pondre leurs œufs.

Mais avec 97 nids – contenant chacun entre 80 et 120 œufs – sur la plage de Fuwairit cette année contre 15 en 2012, il y a déjà lieu d’être optimiste.

“Les statistiques montrent qu’il y a plus de tortues qui viennent se reproduire ici”, explique Thierry Lesales, président du Qatar Natural History Group.

