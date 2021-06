Des enfants de Floride, 14 et 12 ans, ouvrent le feu sur des députés avec un AK-47 et d’autres armes

Une jeune fille de 14 ans qui a quitté un foyer de groupe en Floride était dans un état critique mais stable mercredi après avoir ouvert le feu sur les forces de l’ordre et a été abattue lors de la confrontation.

La jeune fille a été abattue mardi soir après qu’elle et un garçon de 12 ans se soient éloignés de la Florida United Methodist Children’s Home à Enterprise, selon le bureau du shérif du comté de Volusia.

Les mineurs se sont rendus dans une maison voisine et la cambriolaient lorsque des députés sont arrivés et ont encerclé la maison, ont déclaré les autorités. Le garçon et la fille ont tiré sur les députés avec des armes qu’ils ont trouvées à la maison, dont une arme d’assaut AK-47 et un fusil de chasse.

Les députés n’ont initialement pas riposté, a déclaré le shérif Mike Chitwood. Mais lorsque la fille est sortie du garage de la maison et a pointé le fusil de chasse sur les députés, les députés ont tiré et ont frappé la fille à plusieurs reprises. Le garçon de 12 ans a déposé l’AK-47 et s’est rendu après que la fille a été abattue.

Un sergent arrivé pour la première fois sur les lieux a pris feu, a déclaré Chitwood.

« Et ils ne reçoivent pas une seule fois des coups de feu. Ils ne reçoivent pas deux coups de feu, ils le sont plusieurs fois », a déclaré Chitwood mardi soir.

Alors même qu’ils prenaient feu, les députés ont tenté de désamorcer la situation en s’approchant de la maison et en lançant un téléphone portable dans la maison pour essayer de parler aux mineurs, a déclaré Chitwood.

Mais les mineurs ont continué à tirer sur les députés de diverses zones de la maison, a déclaré le shérif.

« Ils traversaient toute la longueur de cette maison et ouvraient le feu sur les députés sous différents angles », a déclaré Chitwood. «Ils étaient sur la terrasse de la piscine, ils ont tiré depuis la fenêtre de la chambre, ils ont tiré depuis la porte du garage. C’est comme Bonnie et Clyde à 12 et 14 ans.

La jeune fille était soignée à l’hôpital Arnold Palmer pour enfants d’Orlando. Le Daytona Beach News-Journal du réseau USA TODAY ne nomme pas les mineurs parce qu’ils n’ont pas été inculpés en tant qu’adultes pour un crime.

Lors d’une conférence de presse mercredi, Chitwood a déclaré que les députés avaient tiré un total de 60 coups de feu. Huit députés ont été mis en congé administratif payé en attendant les résultats d’une enquête sur la fusillade.

Après s’être rendu, le garçon de 12 ans a déclaré aux enquêteurs qu’une fois qu’ils avaient trouvé les armes dans la maison et vu les députés, la jeune fille de 14 ans a déclaré qu’elle allait affronter les forces de l’ordre comme dans un jeu vidéo de Grand Theft Auto.

« Elle a dit: » Je vais dérouler ça comme GTA « », a déclaré Chitwood aux enquêteurs.

C’est la deuxième fois cette année qu’un incident grave lié au foyer pour enfants fait l’actualité. Un garçon de 14 ans du foyer de groupe a plaidé sans conteste le mois dernier une accusation d’homicide involontaire coupable dans la mort d’un agent de sécurité. Cet adolescent a frappé le gardien de sécurité lors d’une altercation fin mars, selon le bureau du shérif.

Les députés ont travaillé près de 300 appels au Florida United Methodist Children’s Home en 2020, selon un communiqué de presse du bureau du shérif.

L’incident a incité mercredi le Florida United Methodist Children’s Home à imposer un moratoire sur son programme de refuge d’urgence, qui fournit une résidence temporaire aux enfants à haut risque.

L’établissement cessera de fournir ce service jusqu’à ce que « si/quand nous pensons pouvoir le faire de manière sûre pour les enfants pris en charge et protéger simultanément notre personnel qui fait un travail vaillant pour prendre soin de nos enfants tous les jours, », selon le communiqué de Kitwana McTyer, président et chef de la direction de la maison.

« À ce stade, le nombre d’enfants qui nous sont envoyés par le biais des soins d’hébergement d’urgence dépasse parfois le cadre de nos capacités à fournir les soins requis et limite les personnes que nous pouvons servir dans le cadre de notre mission », poursuit le communiqué. « Cette situation est tragique et est le résultat du système défaillant nos enfants. Ces enfants ont désespérément besoin de soins dans un cadre approprié, ce qui représente un niveau de soins plus élevé que celui que nous offrons. »

Le communiqué indique également que le foyer pour enfants a trouvé ces derniers temps un nombre plus élevé d’enfants dans le système à plusieurs reprises avec des « comportements intensifiés ».

« Nous ne pouvons tout simplement pas continuer à être » tout pour tout le monde « , a déclaré le communiqué de McTyer. « D’un point de vue personnel, cet incident me choque. Au cours de mes 25 années de travail dans le service de protection de l’enfance, je n’ai jamais rien vu de tel. »

La jeune fille de 14 ans vivait dans un foyer de groupe dans un autre comté de Floride jusqu’en avril. Mais, le 9 avril, elle a été arrêtée par le bureau du shérif du comté de Flagler après avoir allumé six incendies dans des lots boisés, selon les autorités.

Elle a été inculpée de cinq chefs d’accusation d’incendie imprudent et intentionnel de terres et d’un chef d’accusation de méfait criminel avec des dommages de plus de 1 000 $, selon un communiqué de presse.

La jeune fille a été traitée à la prison du comté de Flagler, puis remise au ministère de la Justice pour mineurs, qui l’a remise à son tuteur légal en attendant une future date d’audience, a indiqué le bureau du shérif.

Lors de sa conférence de presse de mercredi, Chitwood a déclaré que la jeune fille était passée par le tribunal pour adolescents mais n’avait pas respecté sa peine et s’était finalement retrouvée au foyer de groupe Enterprise.

« Le système de justice pour mineurs est en panne et les gens doivent faire face aux faits », a déclaré Chitwood. « Au lieu d’écouter … des groupes qui veulent chouchouter ces enfants et tapoter Johnny sur la tête et serrer Jane dans ses bras et lui dire que tout ira bien, nous avons énormément de criminels violents qui sont des adolescents. »