Des enfants de douze ans recevront un vaccin contre Covid «à partir d’août» dans le cadre de plans pour lutter contre la vague de variantes indiennes

Les enfants de DOUZE ans recevront le vaccin Covid «à partir d’août» dans le cadre de plans pour lutter contre la vague de variantes indiennes.

La Grande-Bretagne serait prête à commencer à donner le jab aux jeunes de 12 à 15 ans d’ici la deuxième quinzaine d’août, ou début septembre au plus tard, a révélé une source gouvernementale.

Les ministres attendraient actuellement les conseils du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), qui, selon les initiés, recommandera le vaccin pour les jeunes adolescents, avant de prendre une décision finale.

Le secrétaire à la Santé Matt Hancock, écrivant dans The Telegraph, a cependant averti qu' »une énorme proportion des derniers cas sont des enfants », et a exhorté les élèves du secondaire à se faire tester avant de retourner à l’école lundi.

Les responsables se prépareraient actuellement au déploiement du vaccin Pfizer dans les écoles au début de la prochaine année scolaire, après que le régulateur britannique des médicaments, la MHRA, a approuvé l’utilisation du vaccin Pfizer Covid dans 12 à 15 ans. -vieux.

Cette décision suivrait la manière dont les injections de BCG étaient auparavant distribuées en masse aux écoliers.

Mais si la décision était prise de vacciner les moins de 16 ans dans les semaines à venir, de hauts responsables gouvernementaux ont déclaré qu’ils s’attendaient à être prêts à commencer le déploiement à partir d’août.

M. Hancock écrit dans le journal : « La variante Delta, identifiée pour la première fois en Inde, est plus transmissible et constitue désormais la majorité des nouveaux cas de Covid dans ce pays. La mission des semaines et des mois à venir est donc de rester en tête dans la course entre virus et vaccin.

«Nous devons montrer le même esprit qui nous a menés jusqu’ici et continuer à faire notre part. Cela signifie garder les bases – comme les mains, le visage, l’espace et l’air frais – et passer des tests réguliers.

«Une énorme proportion des derniers cas concernent des enfants, il est donc particulièrement important que tous les enfants d’âge scolaire passent un test aujourd’hui avant de rentrer de la mi-session demain et s’isolent s’ils sont positifs – pour arrêter la propagation et protéger l’éducation de leurs pairs.

« Et bien sûr, il est essentiel que nous continuions à proposer nos jabs quand c’est notre tour, y compris ce deuxième jab vital qui, nous le savons maintenant, offre une meilleure protection contre la variante Delta. »

Les chiffres de Public Health England publiés plus tôt cette semaine montrent que les enfants âgés de 10 ans et plus et les adolescents sont responsables de plus d’un quart des cas récents de Covid, le plus élevé parmi tous les groupes d’âge.

Le professeur Anthony Harnden, vice-président du JCVI, a suggéré samedi que la vaccination des moins de 16 ans pourrait principalement profiter à la société au sens large, plutôt qu’aux adolescents et aux enfants eux-mêmes.

« En termes d’être à leur avantage, c’est soit un avantage pour la santé soit un avantage éducatif », a-t-il déclaré au Telegraph.

« Cela sera mis en balance avec la possibilité que des enfants transmettent à des adultes pour protéger d’autres adultes en immunisant des enfants, mais le problème avec cela est une question éthique de sécurité. »

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a fait écho à l’appel de M. Hancock pour que les enfants se fassent tester avant de retourner à l’école après la pause de mi-session.

M. Williamson a déclaré: «Les tests asymptomatiques aident à briser les chaînes de transmission en retirant de la circulation les personnes infectieuses mais qui ne le savent pas.

« Alors que le semestre touche à sa fin, faites un test Covid avant de retourner en classe. »

Plus tôt samedi, des milliers d’étudiants de l’University College London ont été déçus après l’épuisement des stocks de vaccins à mi-chemin d’une clinique pop-up de quatre heures qui avait été déclarée ouverte à tous les étudiants.

Les experts ont averti qu’aller de l’avant avec la levée complète des restrictions de verrouillage le 21 juin serait « insensé » à la lumière de l’augmentation des cas de Covid ces derniers jours.

Le professeur Stephen Reicher a déclaré que la propagation de la variante indienne de Covid et l’augmentation des infections signifient qu’une « journée de liberté » le 21 juin serait un « risque majeur ».

Les Britanniques ayant besoin d’un vaccin de rappel à l’automne se verront probablement proposer une marque différente de leur vaccin d’origine.

Un mémo divulgué de hauts responsables de la santé, vu par The Mail on Sunday, indique « qu’il est probable que les gens se verront recommander de recevoir une marque de vaccin différente de la marque qu’ils ont reçue précédemment au cours de ce programme inaugural ».

