Des enfants de 10 ans prennent des médicaments de type Ozempic, les médecins mettent en garde contre des « conséquences à long terme » inconnues

« Nous ne savons pas comment un déficit calorique causé par la prise d’un GLP-1 modifierait ce développement », a déclaré le Dr Brian Erly

Les médecins émettent un avertissement après que des enfants âgés de 10 ans consomment des drogues comme Ozempic et Wegovy.

Ozempic est un médicament sur ordonnance approuvé par la FDA pour les personnes atteintes de diabète de type 2, tandis que Wegovy est approuvé par la FDA pour l’obésité chronique. Ce sont des noms de marque pour le sémaglutide, un agoniste du récepteur GLP-1 qui agit dans le cerveau pour influencer la satiété, et qui est la dernière tendance hollywoodienne en matière de perte de poids.

« Quelques GLP-1 ont été approuvés pour une utilisation chez les enfants de 12 ans souffrant d’obésité et chez les enfants de 10 ans souffrant de diabète de type 2 », a déclaré le Dr Kay Rhee, directeur médical de l’unité médicale comportementale de l’hôpital pour enfants Rady. Newsweek.

« [They’re] « Ce médicament n’est pas encore très utilisé chez les jeunes enfants obèses », a-t-elle ajouté. « Et nous ne savons pas quels sont les risques pour les très jeunes enfants, car la plupart des parents et des médecins ne veulent pas utiliser ces médicaments chez les enfants aussi jeunes. Nous ne savons pas vraiment quelles sont les conséquences à long terme à ce stade. »

De plus, le Dr Brian Erly, directeur médical d’EDCare, a expliqué que des inquiétudes se font jour quant à savoir si les enfants sont ou non évalués en profondeur avant que ces médicaments ne soient prescrits.

« Le corps des enfants grandit et se développe à des rythmes différents, et un enfant qui se développe plus tard que ses pairs peut avoir un IMC ajusté élevé », a-t-il déclaré au journal. « Des études ont montré que les personnes qui arrêtent de prendre des GLP-1 reprennent une grande partie de leur poids antérieur, et de nombreuses personnes peuvent donc prendre ces médicaments pendant de nombreuses années. Les effets d’une exposition à long terme aux médicaments chez les enfants dont le corps est encore en développement et en croissance peuvent être différents de ceux des adultes pleinement développés. »

« Par exemple, le développement du cerveau se poursuit jusqu’à 25 ans et nos os n’atteignent pas leur résistance maximale avant l’âge adulte », a-t-il poursuivi. « Nous ne savons pas comment un déficit calorique causé par la prise d’un GLP-1 pourrait modifier ce développement. »

Un rapport publié plus tôt cette année a révélé que le nombre de jeunes adultes et d’adolescents à qui on prescrit Ozempic et de médicaments similaires a grimpé en flèche, augmentant de 600 % sur une période de trois ans.

L’étude, publiée dans le Journal de l’Association médicale américainea examiné la fréquence des prescriptions données aux adolescents (définis comme âgés de 12 à 17 ans) et aux jeunes adultes (âgés de 18 à 25 ans).

En 2020, 8 700 ordonnances étaient délivrées chaque mois à des patients de cette tranche d’âge. En 2023, plus de 60 000 adolescents et jeunes adultes se voyaient prescrire ces médicaments chaque mois.

À l’époque, le Dr Joyce Lee, pédiatre et spécialiste du diabète à l’Université du Michigan, avait déclaré à la Presse associée« Nous devons vraiment réfléchir à la sécurité et à l’efficacité à long terme de ces médicaments pour cette population. »

