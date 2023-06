Des enfants colombiens secourus après un accident d’avion en Amazonie fuyaient un groupe armé violent: rapport

Les quatre enfants colombiens qui ont survécu seuls 40 jours dans la jungle amazonienne après la chute de leur avion fuyaient un groupe armé violent qui recrutait des enfants dans leur région d’origine, selon la famille.

Manuel Ranoque, le père des deux frères et sœurs plus jeunes, a déclaré au New York Times que lui et sa femme craignaient que le groupe ne force bientôt leurs enfants à se joindre et a décidé qu’il valait mieux pour eux de fuir.

« J’avais très peur que les enfants soient recrutés », a déclaré Ranoque au journal par téléphone, ajoutant que les groupes armés du pays recrutent des enfants dès l’âge de 2 ans.

Les frères et sœurs, âgés de 13, 9, 4 et 1 ans, volaient avec leur mère, le pilote et un autre adulte du village amazonien d’Araracuara à la ville de San Jose del Guaviare lorsque l’avion à hélice monomoteur Cessna s’est écrasé le 1er mai. les corps des trois adultes ont été retrouvés sur le site de l’accident 16 jours plus tard.

DES DÉTAILS ÉMERGENT SUR LA FAÇON DONT 4 ENFANTS COLOMBIENS ONT SURVÉCU DANS LA JUNGLE AMAZONIENNE PENDANT 40 JOURS APRÈS UN ACCIDENT D’AVION MORTEL

Le pilote avait déclaré une situation d’urgence en raison d’une panne de moteur avant l’accident.

Dans les jours qui ont suivi leur sauvetage, de nouveaux détails sont apparus sur la façon dont les frères et sœurs ont survécu. Dirigés par Lesly Jacobombaire Mucutuy, 13 ans, les enfants ont mangé des fruits et grignoté des graines trouvées dans la jungle avec de la farine de manioc qu’ils ont prise dans l’avion.

Les enfants avaient également commencé à raconter à leur famille comment ils se cachaient dans des troncs d’arbres pour se protéger des serpents, des animaux et des moustiques rampant dans la jungle.

Alors que Ranoque raconte comment ses enfants fuyaient pour sauver leur vie, d’autres membres de la famille ont entamé une lutte pour la garde des frères et sœurs.

DES ENFANTS COLOMBIENS DISPARUS D’UN ACCIDENT D’AVION MORTEL DANS LA JUNGLE RETROUVÉS VIVANTS APRÈS 40 JOURS DE RECHERCHE

Astrid Cáceres, directrice de l’Institut colombien du bien-être familial, a déclaré dans une interview à la radio BLU qu’un travailleur social avait été affecté aux enfants à la demande de leurs grands-parents maternels, qui se disputent la garde avec Ranoque.

Dimanche, le grand-père Narciso Mucutuy a accusé Ranoque d’avoir battu sa fille, Magdalena Mucuty, disant aux journalistes que les enfants se cacheraient dans la forêt lorsque les combats éclateraient.

Ranoque a reconnu aux journalistes que la situation à la maison avait été tendue, qualifiant cela d’affaire de famille privée et non de « commérages pour le monde ». Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà attaqué sa femme, Ranoque a répondu : « Parfois, verbalement, oui. Physiquement, très peu. Nous avons eu plus de bagarres verbales. »

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ranoque a déclaré qu’il n’avait pas été autorisé à voir les deux enfants les plus âgés à l’hôpital, où tous les enfants reçoivent un traitement et devraient rester au moins deux semaines.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.