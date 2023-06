Des enfants colombiens sauvés d’un accident d’avion ont survécu à une épreuve de 40 jours dans la jungle en mangeant de la farine de manioc et des fruits

Quatre enfants qui ont survécu à un accident d’avion mortel qui a tué leur mère le 1er mai sont restés en vie pendant plus d’un mois avant d’être secourus dans la jungle colombienne en mangeant de la farine de manioc et des fruits de la jungle, ont déclaré des responsables et leur famille.

Les enfants, âgés de 13, 11, 4 et 11 mois, ont été secourus vendredi par des soldats colombiens qui recherchaient les enfants depuis la découverte de l’avion le 16 mai avec les corps du pilote, du copilote et de leurs 33 ans. vieille mère.

Les enfants sont membres du peuple indigène Huitoto, ce qui les a probablement aidés à naviguer dans la jungle et à décider quelles baies manger.

« Lorsque l’avion s’est écrasé, ils ont sorti (de l’épave) une fariña, et avec ça, ils ont survécu », a déclaré leur oncle, Fidencio Valencia, aux journalistes, faisant référence à la farine de manioc consommée dans la région amazonienne. « Une fois la fariña épuisée, ils ont commencé à manger des graines », a déclaré Valencia.

DES ENFANTS COLOMBIENS DISPARUS D’UN ACCIDENT D’AVION MORTEL DANS LA JUNGLE RETROUVÉS VIVANTS APRÈS 40 JOURS DE RECHERCHE

Astrid Cáceres, directrice de l’Institut colombien du bien-être familial, a également déclaré qu’ils avaient de la chance que ce soit la fin du printemps lorsque la jungle était « en récolte ».

Les enfants ont été emmenés dans un hôpital de Bogota, la capitale du pays, où ils devraient rester au moins deux semaines.

« En général, l’état des enfants est acceptable », a déclaré le ministre de la Défense, Iván Velásquez, aux journalistes, ajoutant qu’ils étaient en cours de réhydratation mais qu’ils ne pouvaient pas encore manger d’aliments solides.

« La jungle les a sauvés », a déclaré Petro, qui a rencontré les enfants à l’hôpital samedi. « Ce sont des enfants de la jungle, et maintenant ce sont aussi des enfants de Colombie. »

Ils voyageaient avec leur mère Magdalena Mucutuy du village d’Araracuara près du fleuve Amazone à San Jose del Guaviare lorsque leur avion s’est écrasé, tuant tous les adultes à bord.

Le pilote avait déclaré une situation d’urgence, invoquant une panne de moteur.

Bien qu’ils ne les aient pas trouvés sur le site de l’accident le 16 mai, les sauveteurs ont remarqué des indices sur lesquels ils avaient survécu, notamment des empreintes de pas, des couches, un biberon et des fruits mordus.

Ils ont été secourus à environ cinq kilomètres de l’accident dans une clairière près de laquelle les sauveteurs avaient cherché plusieurs fois mais les avaient manqués de plusieurs centaines de mètres.

« Les mineurs étaient déjà très faibles », a déclaré le général Pedro Sanchez à propos de leur sauvetage. « Et sûrement leur force n’était suffisante que pour respirer ou atteindre un petit fruit pour se nourrir ou boire une goutte d’eau dans la jungle. »

La tante des enfants a déclaré à une station de radio colombienne que les enfants étaient déshydratés par les piqûres de moustiques mais qu’ils allaient « bien ».

Environ 150 soldats ont été transportés par avion dans la région pour aider à rechercher les enfants avec des chiens. Des dizaines de volontaires autochtones se sont également joints à la recherche.

Des soldats dans des hélicoptères ont déposé des boîtes de nourriture pour les enfants et ont diffusé un enregistrement de leur grand-mère leur disant de rester au même endroit pendant l’effort de sauvetage.

Les enfants ont dit aux autorités qu’ils avaient passé du temps avec l’un des chiens de sauvetage, mais qu’il avait ensuite disparu. L’armée était toujours à la recherche du chien samedi.

Les responsables ont félicité le frère aîné qui, selon eux, avait une certaine connaissance de la façon de survivre et de la jungle et a conduit ses frères et sœurs plus jeunes avant leur sauvetage.

Petro a qualifié les enfants d' »exemple de survie » et a prédit que leur saga « restera dans l’histoire ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.