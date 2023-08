Des enfants coincés dans un téléphérique à Battagram au Pakistan alors que le sauvetage est en cours

L’agence dit sur X , la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, que l’armée avait déployé un hélicoptère militaire à Battagram, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, pour aider à l’opération de sauvetage. Selon l’armée pakistanaise, un deuxième hélicoptère a été déployé et des forces spéciales arrivent également sur le site pour secourir les personnes prises au piège.

Une opération de sauvetage est en cours alors que huit personnes, dont six enfants, sont bloquées dans un téléphérique à environ 900 pieds au-dessus du sol après qu’un câble s’est rompu dans une région montagneuse isolée du nord du Pakistan, a annoncé mardi l’Agence nationale de gestion des catastrophes du pays.

Il a déclaré que les habitants avaient organisé et utilisé le téléphérique privé en raison du manque de routes et de ponts dans la région.

Anwaar-ul-Haq Kakar, Premier ministre par intérim du Pakistan décrit l’incident comme « vraiment alarmant ». Il a indiqué qu’il avait ordonné aux autorités « d’assurer de toute urgence le sauvetage et l’évacuation en toute sécurité des 8 personnes coincées dans le télésiège », ajoutant qu’il avait ordonné des inspections de sécurité de tous les télésièges.

Un jeune de 20 ans qui se trouve dans l’ascenseur, identifié uniquement comme Gulfaraz, a déclaré au média local Geo News que lui et d’autres passagers étaient coincés depuis plus de six heures. Il a dit qu’un passager de 16 ans, qui souffre d’une maladie cardiaque, est inconscient depuis trois heures. « Nous n’avons même pas d’eau potable dans le télésiège, dit-il.