Des enfants célèbres assistent aux projections de « Paw Patrol: The Mighty Movie »

Nous aimons un bon camée d’enfant de célébrité!

Le week-end dernier, des célébrités et leurs enfants se sont rassemblés dans les cinémas du pays pour voir Paw Patrol : Le puissant filmpour un avant-goût avant la première nationale le vendredi 29 septembre.

Amina Buddafly a amené ses enfants au Regal LA Live pour la projection du film Paw Patrol: The Mighty le 23 septembre.

Tameka « Tiny » Harris et Heiress Harris, Rich Homie Quan et Kyla Williams, Ralph Pittman, Shamea Morton de V103 et Married to Real Estate Mike Jackson de HGTV à AMC Madison Yards le 23 septembre.

Voici plus sur le film :

Lorsqu’un météore magique s’écrase à Adventure City, il donne aux chiots de la Pat’Patrouille des super pouvoirs, les transformant en The MIGHTY PUPS ! Pour Skye, le plus petit membre de l’équipe, ses nouveaux pouvoirs sont un rêve devenu réalité. Mais les choses empirent lorsque Humdinger, le rival des chiots, s’échappe de prison et fait équipe avec Victoria Vance, une scientifique folle obsédée par les météores, pour voler les super pouvoirs et se transformer en super-vilains. Alors que le sort d’Adventure City est en jeu, les Mighty Pups doivent arrêter les super-vilains avant qu’il ne soit trop tard, et Skye devra apprendre que même le plus petit chiot peut faire la plus grande différence.

Nous aimons les chiots et nous aimons l’animation et Paramount ne manque vraiment pas. Nous sommes très excités par ce qui va arriver avec cette franchise cinématographique.

À quel âge pensez-vous qu’il est idéal d’initier vos enfants au cinéma ?

Comment vos enfants aiment-ils participer à des expériences cinématographiques ?

Paw Patrol : Le puissant film premières dans tout le pays le vendredi 29 septembre.

Est-ce que vous emmenez les enfants le voir ?