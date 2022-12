Des enfants brièvement volés avec une voiture en marche à l’école primaire de Merritt

Deux enfants ont été temporairement kidnappés dans une école élémentaire de Merritt vendredi dernier (9 décembre), après que leurs parents les aient laissés à l’intérieur d’un véhicule en marche.

Une personne locale en a profité pour voler le trajet, bien que la police ne puisse pas dire si le suspect avait également l’intention d’emmener les enfants.

La GRC de Merritt affirme avoir été en mesure de retrouver le véhicule volé en quelques minutes, d’arrêter le voleur et de confirmer que les enfants étaient sains et saufs.

sergent. Josh Roda a déclaré qu’il espérait que cet incident effrayant servirait de rappel aux autres parents.

«Nous ne vivons plus à une époque où nous pouvons laisser nos véhicules en marche et nous attendre à ce qu’ils soient là à notre retour. Nous voulons utiliser cela comme un rappel pour encourager les parents à ne jamais laisser vos véhicules en marche si vous n’y êtes pas. Si vous venez chercher un enfant à l’école, veuillez amener tous vos enfants avec vous, éteignez votre véhicule et verrouillez-le.

Le suspect est connu des services de police. Ils ont été libérés sous condition.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Merrittvol