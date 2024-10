Des enfants aux dents écartées, des poupées effrayantes et le premier sourire capturé par la caméra – Revue Ffoto Cymru | Photographie

Gaux dents écartées, leurs vêtements sales en harmonie avec les édifices en ruine qui les entourent, un groupe de sept enfants effervescents posent devant la caméra. On se demande quelle instruction la photographe Marian Delyth leur a donnée pour les faire autant rire, et pourquoi l’un d’eux a fini par prendre la pose de Superman.

Le postulat de la photographie « Des enfants pauvres dans un contexte urbain abandonné » est éculé. Delyth n’est pas désinvolte à ce sujet, mais son regard est à la fois lâche et vif, idiot et sérieux, offrant une image de l’urbanisation et de la pauvreté difficile à lire. Cette qualité persiste dans 50 ans d’images – dont certaines sont exposées lors de la rétrospective de taille modeste de Delyth à Ffotogallery, Cardiffl’attraction majeure de Ffoto Cymru, le festival international biennal de photographie du Pays de Galles.

En ouverture de l’exposition intitulée Fragments, l’image rend un subtil hommage à Marie Dillwynla première femme photographe travaillant au Pays de Galles. On pense que Dillwyn a été la première personne à capturer un sourire devant une caméra en 1853 – une rupture radicale avec les poses rigides et sérieuses qui étaient la convention victorienne.

Manifestation Stop the War, Londres, 2003, par Marian Delyth. Photographie : Marian Delyth

Les premières images en noir et blanc altruistes de Delyth de la vie galloise dans les années 1960 et 1970 dans et autour de sa ville natale, Aberystwyth, et plus tard dans les villages agricoles isolés de Mynydd Bach, sont les meilleures œuvres de cette exposition. Joyaux immaculés imprimés par la photographe elle-même chez elle, ils préservent le temps avec attention et respect. Un portrait du visage plissé d’un homme âgé, sa peau battue à une texture impossible, probablement par les éléments, rivalise avec la beauté stoïque de n’importe quel Robert Frank ou August Sander. Le portrait d’une femme âgée, quant à lui, la situe quelque part entre le travail et le repos : assise sur le pas de sa porte, la jambe en bas retirée, le doigt remuant. Il semble décrire une génération, dureté et tendresse incarnées, résiliente et rageuse. Un chiffon pend mollement sur le mur de briques à côté d’elle, comme un drapeau.

Dans les années 1980, Delyth est devenu fasciné par les graffitis politiques et a participé à des manifestations partout au Pays de Galles et en Angleterre pour les droits des Gallois, pour les droits civiques et pour la paix. Elle a photographié des pancartes, des affiches et des emblèmes du militantisme populaire. Ses lignes épurées et graphiques – influencées par sa formation de graphiste – mettent en avant l’urgence de ces envies collectives. « Je veux grandir, pas exploser », peut-on lire sur une pancarte brandie par un enfant. Vous pouvez voir l’optimisme de Delyth, mais vu aujourd’hui, il est difficile de le ressentir.

Delyth a continué à évoluer, expérimentant la couleur et le numérique à partir de 2000 – représenté dans la deuxième partie de Fragments, mais en continuant à se concentrer sur les communautés éloignées et périphériques du Pays de Galles. L’exposition montre également à quel point Delyth a contribué à faire progresser la photographie, en essayant de la rendre pertinente au-delà des images accrochées aux murs ou imprimées sur des pages. Elle a concocté une idée d’expositions portatives. Et en 1978, elle a cofondé Galerie Fphotola première institution photographique dédiée au Pays de Galles. Fragments, c’est aussi la capacité unique de la photographie à rassembler les gens. Il est étonnant de constater à quel point elle est peu connue en dehors des communautés de langue galloise.

L’exposition de Delyth donne le ton au festival dans son ensemble – qui se déroule non seulement à Cardiff, mais également dans des lieux à Swansea, Merthyr Tydfil, Penarth, Wrexham, Ruthin et Carmarthen. Sous l’égide de son titre What You See is What You Get ?, le festival fait un clin d’œil complice à la position de nombreuses femmes et photographes non binaires, qui constituent la majorité des exposants cette année. Dans la chapelle désacralisée du joli cimetière verdoyant de Penarth se trouve une nouvelle commande, Out of Sight and Out of Mind, de l’artiste gallois. Jessie Edwards-Thomas. Elle crée un espace étrange et troublant pour explorer la précarité de la parentalité dans une société capitaliste, en utilisant la photographie de différentes manières. Il y a une installation de photographies d’archives, de textes et d’illustrations anatomiques de l’utérus et du fœtus qui rappelle Carmen Winantle travail; un autoportrait effrayant imprimé sur une gaine de tissu et gonflé doucement comme une bannière d’église ; et une série de photomontages troublants qui jettent des poupées cauchemardesques à l’apparence battue dans des images trouvées d’ouvrières d’usine.

Étrange et troublant… Loin des yeux et loin du cœur de Jessie Edwards-Thomas

Un autre récit inattendu de la maternité se trouve au fond d’un bar de Swansea, où se déroule une exposition de trois artistes sud-américains appartenant au groupe Photo Féminas réseau. Artiste argentin Juliette Anaut crée des photomontages hallucinogènes à la Jodorowsky qui fusionnent les paysages de Patagonie – d’où l’artiste est originaire et où les colons gallois sont arrivés en 1865 – avec une culture matérielle matrilinéaire personnelle, transformant en étranges objets et vêtements ayant appartenu à sa mère et sa grand-mère, symboles mystiques.

Un brusque changement de ton est marqué par le travail de Lorena Marchettiqui grimpe le plus haut possible à pied pour prendre des panoramas sur les mégalopoles latino-américaines. Une petite sélection ici d’études énigmatiques et conceptuelles de São Paulo ponctuent l’espace d’un rythme méditatif – Marchetti a également collaboré avec le musicien Francisco Slepoy pour créer une pièce sonore basée sur ses enregistrements de la ville. Ils perdent quelque chose en étant imprimés sur du papier brillant, plutôt que sur le papier industriel prévu par l’artiste.

Les points forts de Swansea sont Luiza Kons » des vignettes captivantes. Ses scènes mises en scène de ses parents, de sa sœur et d’elle-même dans les paysages ruraux du sud du Brésil, près de la ferme de sa grand-mère, fusionnent les souvenirs d’enfance de son père – comme le jour où ils sont rentrés chez eux et ont trouvé leur maison en feu – avec les propres visions et expériences de Kons. avec TSA. Ce n’est pas vraiment un album de famille apprécié – les scènes ressemblent davantage à celles de Texas Chainsaw Massacre et de One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Kons est une conteuse passionnante – et c’est une chance que sa famille soit composée d’acteurs volontaires et compétents.

Captivant… Au nom de la mère et du père, 2020, de Luiza Kons. Photographie : Luiza Kons

De retour à Cardiff au Musée National, Holly DaveyIn Plain Sight (Miss Jenkins ? D’après Richard Wilson), nouvelle commande du festival, fonctionne furtivement et non par choc. Prenant la place (et le cadre doré) du tableau de Richard Wilson de 1760-65 Château de Dolbadarnaux côtés d’autres maîtres du XVIIIe siècle, le travail de Davey révèle l’histoire cachée de la peinture originale. Grâce aux progrès de la technologie de conservation, Davey a trouvé 20 radiographies du tableau dans les archives de la collection, qui montrent un portrait de femme sous l’œuvre paysagère de Wilson, cachée pendant deux siècles. La correspondance suggère qu’il s’agit de Miss Jenkins et que le portrait n’a jamais été payé et a finalement été retourné sur le côté et peint pour créer le château de Dolbadarn – en utilisant les lignes du corps de Miss Jenkins. Davey a numérisé les rayons X et a créé une boîte lumineuse qui fait dialoguer l’histoire et la peinture avec la lumière révélatrice de l’imagerie photographique, une métaphore parfaite de la collision entre la main lourde de l’histoire qui a tenté de peindre certains corps hors du tableau, et la résilience de ces corps impuissants malgré cela. Au fur et à mesure que vous parcourez la collection, vous vous demandez ce qui pourrait se trouver en dessous.

Organiser un festival photo est une tâche délicate. Gérés avec des budgets restreints par de petites équipes, ils se donnent la peine de soutenir les artistes et d’atteindre des publics là où les grandes institutions et les galeries commerciales échouent. Mais Ffoto Cymru 24 le fait et cible parfaitement.