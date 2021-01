Il y a des craintes qu’une super souche de coronavirus qui a forcé le Royaume-Uni à revenir en lock-out puisse échapper à la quarantaine des hôtels australiens et infecter la communauté.

La souche du virus, qui est environ 70 fois plus contagieuse que l’original, a déjà atteint les côtes australiennes via les voyageurs de retour.

Jusqu’à présent, au moins deux voyageurs de retour à Sydney, trois à Perth, quatre à Victoria et un en Australie-Méridionale ont été diagnostiqués avec la super souche.

Et les experts craignent que les enfants australiens ne soient victimes du virus hautement infectieux s’il s’infiltrait dans la communauté.

Les enfants étaient largement considérés comme à l’abri du virus en raison des taux extrêmement bas de maladies graves, mais la nouvelle souche semble plus dangereuse pour les jeunes.

Les passagers sont testés pour Covid-19 à l’aéroport de Melbourne le 20 décembre, au milieu des craintes que la souche mutante du Royaume-Uni puisse échapper à la quarantaine de l’hôtel

Un membre de l’Australian Defence Force parle à un policier de l’époque victorienne à l’extérieur d’un hôtel de quarantaine. On craint que la souche mutante Covid ne fuit de la quarantaine

Les enfants étaient largement considérés comme à l’abri du virus en raison des taux extrêmement bas de maladies graves, mais la nouvelle souche semble plus dangereuse pour les jeunes (photo, une famille réunifiée à Perth)

Jeremy Nicholson, du Australian National Phenome Center de l’Université de Murdoch, a déclaré à The Australian que les nouvelles mutations sont plus susceptibles de pénétrer dans les poumons des enfants que par le passé.

«Plus il est facile d’entrer, plus il est contagieux et donc moins il faut de particules virales dans l’air. Cette variante trouve plus facile d’entrer dans les enfants que les versions précédentes », a-t-il expliqué.

«Avec la nouvelle variante, les symptômes respiratoires sont bien pires car le virus peut pénétrer plus facilement dans les poumons.

La dernière souche, qui fait des ravages au Royaume-Uni, possède 17 mutations uniques.

Si les enfants deviennent encore plus vulnérables à une épidémie australienne, cela pourrait changer la façon dont le pays gère les futurs verrouillages, fermant davantage d’écoles et d’activités, a averti le professeur Nicholson.

Sur la photo: un travailleur de la santé lors d’un passage à travers le centre de test Covid-19 au Royal Melbourne Showgrounds lundi

Le système de quarantaine a été mis en place le 20 mars lorsque l’Australie a fermé ses frontières, seuls les citoyens australiens, les résidents permanents ou ceux bénéficiant d’exemptions spéciales étant autorisés à entrer

Les experts craignent que les enfants australiens ne soient victimes du virus hautement infectieux s’il s’infiltrait dans la communauté

Le président de l’Association médicale australienne, Omar Khorshid, a également expliqué à quel point les exemples récents de Covid échappant à la quarantaine d’un hôtel en Australie étaient préoccupants.

« Nous avons déjà vu nos systèmes de quarantaine échouer avec le virus s’échappant … Mais avec cette variante hautement transmissible de COVID, que ce soit au Royaume-Uni ou en Afrique du Sud, il y aura plus de potentiel pour que cette propagation se produise d’un voyageur infecté à un travailleur de la quarantaine », dit-il.

Le Dr Khorshid soutient les suggestions que tous les voyageurs devraient subir un test Covid et présenter un résultat négatif avant de pouvoir embarquer dans un avion pour l’Australie.

Il a reconnu que les gens pouvaient avoir un test négatif mais continuer à développer des systèmes une fois qu’ils arrivent, mais a déclaré que cela pourrait éliminer plus de cas.

Pendant ce temps, des appels sont lancés pour interdire complètement les arrivées du Royaume-Uni jusqu’à ce qu’ils parviennent à maîtriser la nouvelle souche mutante.

Le système de quarantaine a été mis en place le 20 mars, lorsque l’Australie a fermé ses frontières, seuls les citoyens australiens, les résidents permanents ou les personnes bénéficiant d’exemptions spéciales étant autorisés.

Des traceurs de contact ont lié le cluster Berala, qui compte 16 cas connus, à un chauffeur de quarantaine qui a contracté le virus lors du transport d’une famille d’un vol international à un hôtel

Il a reconnu que les gens pouvaient être testés négatifs, mais continuer à développer des systèmes une fois arrivés, mais a déclaré que cela pourrait éliminer plus de cas.

Un policier fait des gestes sous les yeux des travailleurs de la santé avant l’arrivée des passagers à Perth

Il espérait que le coronavirus arrêterait d’inonder le pays, comme cela a été vu à travers le monde dans des pays sans mesures similaires.

Victoria pourrait faire pression pour une interdiction de retour des Australiens du Royaume-Uni alors qu’une nouvelle souche de coronavirus sévit – infectant 58784 résidents en un jour.

La ministre de la police, Lisa Neville, a suggéré que l’Australie devrait envisager de fermer ses aéroports aux vols en provenance de Grande-Bretagne en raison de la nouvelle variante « préoccupante ».

« Vous ne pouvez pas regarder le Royaume-Uni et ne pas vous en préoccuper », a-t-elle déclaré mardi lors de la mise à jour quotidienne de Victoria sur le coronavirus.

La Nouvelle-Galles du Sud a évité de peu la catastrophe à quatre reprises au cours du mois dernier en raison de violations de Covid dans le système de quarantaine des hôtels pour les voyageurs de retour.

Toutes les flambées actuelles dans l’État, qui menacent de faire dérailler la gestion de la pandémie, provoquant l’envie par l’Australie, sont liées à divers bungles dans l’important système d’isolement.

Victoria pourrait faire pression pour l’interdiction des Australiens de retour du Royaume-Uni alors qu’une nouvelle souche de coronavirus sévit – infectant 58784 résidents en un jour

Une image prise à partir d’un laps de temps de plusieurs heures montre une personne assise au soleil du matin pendant sa période de quarantaine obligatoire de deux semaines dans un hôtel de Sydney

Des traceurs de contacts ont lié le cluster Berala, qui compte 16 cas connus, à un chauffeur de quarantaine qui a contracté le virus lors du transport d’une famille d’un vol international à un hôtel.

Ils pensent qu’il a donné le virus à un collègue qui a ensuite visité le magasin d’alcool et l’a transmis à un membre du personnel.

Le dernier groupe important de Sydney à Avalon dans les plages du nord serait également lié à une fuite distincte de la quarantaine des hôtels.

Les traceurs de contact ont déclaré que la souche du cluster Avalon semblait être similaire à une variante du virus détectée chez un voyageur américain en quarantaine qui a été testé positif le mois dernier.

Cependant, la façon dont le virus s’est propagé à Avalon – provoquant 148 cas, dont beaucoup ont été contractés dans les pubs locaux – reste inconnue.

«Nous ne trouverons peut-être jamais un lien», a déclaré le Dr Kerry Chant, directeur de la santé de NSW.

Une femme de ménage de l’hôtel de quarantaine Novotel de Darling Harbour a été testée positive au virus le 2 décembre. Elle n’a été liée à aucun autre cas.

Un autre chauffeur, un employé de Sydney Ground Transport qui a transporté l’équipage aérien de l’aéroport à leur hôtel, a été testé positif le 16 décembre, portant le nombre d’infractions au cours du dernier mois à quatre.